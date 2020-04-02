НАТО утвердил новый пакет поддержки Украины и Грузии

Министры иностранных дел стран-членов НАТО согласовали новый пакет поддержки для Украины и Грузии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после заседания, которое проходило в формате защищенной телеконференции из-за коронавирусного кризиса.

"Мы решили еще больше углубить наше партнерство с Украиной и Грузией, в том числе с помощью учений в стратегическом регионе Черного моря, а также через совместную работу, чтобы противостоять киберугрозами, включая обмен радиолокационными данными о движении в воздушном пространстве с тем, чтобы сделать небо безопаснее для всех", - заявил Столтенберг.

По его словам, новый пакет поддержки предусматривает военные учения и дополнительный доступ к учебным программам НАТО.

"Это еще один шаг, еще один элемент в очень сильном партнерстве между НАТО и Украиной", - добавил он.

Накануне встречи Столтенберг отмечал, что принятый в четверг пакет будет дополнительным к уже существующим.