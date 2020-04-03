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Венгрия изменила правила транзита для украинцев, которые возвращаются домой

Пятница, 3 апреля 2020, 14:32
Венгрия изменила правила транзита для украинцев, которые возвращаются домой

Венгрия со 2 апреля изменила правила транзита для граждан, проезжающих через ее территорию, в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Государственной пограничной службы Украины, разъяснения относительно новых правил обнародовало посольство Украины в Венгрии.

Посольство Украины в Венгрии в связи с изменениями, введенными 2 апреля 2020 года правительством Венгрии, подготовило рекомендации по транзиту украинцев, которые возвращаются домой через эту страну.

Гражданам Украины разрешен транзит всеми видами автотранспорта. Со стороны Австрии возможно въехать через пункты пропуска Nickelsdorf - Hegyeshalom, Klingenbach-Sopron, Pamhagen-Fertőd, Deutschkreuty-Kópháza; со стороны Словении - через пункт пропуска Pince - Tornyiszentmiklos.

На всех пунктах пропуска проезд разрешен только после прохождения медицинского контроля. В случае подозрения на коронавирус во въезде будет отказано.

Транзит возможен с 21:00 до 05:00 ежедневно по определенному транзитному маршруту "в кратчайшие сроки", остановки разрешены "в минимально необходимом для пересечения территории страны количестве, в определенных органами власти зонах отдыха и АЗС".

Право въезда в Венгрию с целью транзита, без получения предварительного разрешения венгерской стороны, наряду с гражданами Украины, имеют граждане соседних с Венгрией стран, а также граждане стран, с которыми достигнуты двусторонние договоренности о гуманитарном транзите: Румынии, Болгарии, Словении, Хорватии и Молдовы.

"Граждане других стран, в том числе с целью осуществления гуманитарных транзитных перевозок граждан Украины на территории Венгрии, должны обращаться в Главное управление национальной полиции Венгрии для получения специального разрешения", - детализируют в сообщении.

Для получения разрешения необходимо предоставить справку о прохождении тестов на COVID-19 и отсутствии подозрения на заболевание.

Темы: ВенгрияУкраинаграницакарантинкоронавирус
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