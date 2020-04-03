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В больнице на Херсонщине родственникам выдали тело умершей от коронавируса – полиция

Пятница, 3 апреля 2020, 19:19
В больнице на Херсонщине родственникам выдали тело умершей от коронавируса – полиция

Полиция открыла уголовное производство в отношении работников больницы в Херсонской области, которые выдали родственникам для погребения тело умершей, не дождавшись результатов теста на COVID-19.

Источник: сообщение на сайте областной полиции

Дословно: "На Херсонщине работники районной больницы допустили нарушение норм и правил предотвращения инфекционных болезней. Не дождавшись результатов лабораторного исследования на коронавирус, они выдали для захоронения тело умершей пациентки ее родственникам. Позже тест выявил у женщины болезнь COVID-19".

Детали: Как установили правоохранители, в Олешковскую центральную районную больницу была госпитализирована 68-летняя пациентка с предварительным диагнозом "пневмония". У нее отобрали материалы для теста на коронавирус. Пациентка умерла.

Работники больницы 1 апреля выдали родным для погребения тело женщины, не получив окончательных результатов тестирования. В результате диагноз коронавирусной болезни у женщины подтвердился, а тело было похоронено без соблюдения требований безопасности.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.325 "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений" Уголовного кодекса. Виновным может грозить до 3-х лет лишения свободы.

Сейчас полицейские и работники других служб устанавливают круг лиц, контактировавших с женщиной и присутствовавших на ее похоронах. Их проверят на коронавирус и отправят на самоизоляцию по месту жительства.

Украинская правда

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Темы: коронавирусХерсонская областьмедицинакриминал
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