Канал Ахметова заморозил программу Янины Соколовой после ее интервью с Леросом

Журналистке и телеведущей Янине Соколовой сообщили о заморозке проекта "Как вам не стыдно" на телеканале "Украина 24" якобы из-за пандемии коронавируса.

Источник: Соколова в Facebook

Прямая речь Соколовой: "Вчера вышел третий выпуск программы "Как вам не стыдно". В нем мы говорили о некомфортном - расследование об Укрспирте, о сокращении бюджета на культуру, образовании, молодежи, спорте и социальных выплатах, неспособности власти справиться с коронавирусом. И в конце включился Гео Лерос и рассказал о Ермаке, его методах мести и пленках.

Сегодня утром канал "Украина 24" сообщил о заморозке проекта к осени, ссылаясь на карантин".

Детали: Телеведущая не уверена, выйдет ли осенью на "Украина 24". Однако Соколова сообщила, что следующий выпуск ее команда создаст собственными силами и выйдут в эфир на ютубе.

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