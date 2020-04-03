Канал Ахметова заморозил программу Янины Соколовой после ее интервью с Леросом

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Пятница, 3 апреля 2020, 23:17

Журналистке и телеведущей Янине Соколовой сообщили о заморозке проекта "Как вам не стыдно" на телеканале "Украина 24" якобы из-за пандемии коронавируса.

Источник: Соколова в Facebook

Прямая речь Соколовой: "Вчера вышел третий выпуск программы "Как вам не стыдно". В нем мы говорили о некомфортном - расследование об Укрспирте, о сокращении бюджета на культуру, образовании, молодежи, спорте и социальных выплатах, неспособности власти справиться с коронавирусом. И в конце включился Гео Лерос и рассказал о Ермаке, его методах мести и пленках.

Сегодня утром канал "Украина 24" сообщил о заморозке проекта к осени, ссылаясь на карантин".

Детали: Телеведущая не уверена, выйдет ли осенью на "Украина 24". Однако Соколова сообщила, что следующий выпуск ее команда создаст собственными силами и выйдут в эфир на ютубе.

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Предыстория:

  • Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти. Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.
  • Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.
  • Гео Лерос подал в НАБУ обращение с "пленками". В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.
  • Позже юридическая компания "Миллер", которая защищает Лероса, сообщила, что после публикации "пленок" правоохранительные органы открылиуже 5 уголовных производств.
  • 1 апреля к Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки на допросы.
  • Брат председателя Офиса президента Андрея Ермака Денис заявил, что как гражданин волен встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, и то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.

Украинская правда
Темы: Андрей Ермак телевидение Ахметов


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