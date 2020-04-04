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Гончарук рассказал, как Зеленский сообщал ему об отставке

Суббота, 4 апреля 2020, 11:57
Гончарук рассказал, как Зеленский сообщал ему об отставке

Бывший премьер Алексей Гончарук рассказал, как президент Владимир Зеленский сообщил ему о запланированной отставке правительства.

Источник: онлайн-интервью Гончарука "Украинской правде"

Прямая речь: "У нас был один разговор с президентом, он состоялся в пятницу накануне той недели, когда эта отставка состоялась. Во время этого разговора фактически было принято решение... Президент мне сообщил, что, видимо, он склоняется к решению, что правительство должно уйти в отставку. Мы об этом тогда коротко поговорили.

Для меня точно было понятно, это решение было окончательным, и я его принял из уважения к президенту".

Детали: На уточнение, для чего экс-премьер встречался с главой ОПУ Андреем Ермаком за несколько дней до вынесения в Раду вопроса об отставке правительства Гончарука в одном из ресторанов Киева, он заявил:

"Это была наша не первая встреча с Ермаком, в том числе и в этом ресторане. Поэтому ничего сверхъестественного здесь не было. Была обычная рабочая встреча, во время которой мы обменивались мнениями по проводу происходящего".

На вопрос об информации СМИ, что отставка Гончарука стала следствием смены руководства в Центрэнерго, экс-премьер ответил:

"Я не суживал бы это до решения по какой-то одной компании, таких компаний было много. Каждое из этих решений било по многим группам влияния".

Предыстория:

  • 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина.
  • В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля
  • За назначение премьер-министром Алексея Гончарука Верховная Рада 9 созыва проголосовала на своем первом заседании 29 августа.
  • На Банковую его привел Андрей Богдан, который возглавил Офис президента. Дела премьера резко ухудшились, когда в кресле главы ОП Богдана сменил Андрей Ермак.

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Украинская правда

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Темы: ГончарукКабинет министровотставкаЗеленский
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