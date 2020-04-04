В "КТЛ Украина" открестились от совместных планов с братом Ермака

В компании "KTL Ukraine" заявили, что информация о причастности компании к планам разрушить порт ТИС и о договоренностях по этому поводу с Денисом Ермаком. не соответствует действительности, поскольку компания "зависит от сотрудничества с терминалом".

Источник: заявление "KTL Ukraine", текстом которого располагает УП

Дословно: "Денис Ермак является бывшим сотрудником компании и был уволен в сентябре 2019 года.

Руководство компании никогда не ставило перед Ермаком задач по терминалов ТИС или любых других своих партнеров и не имеет никакого отношения к переговорам, происходящих на обнародованном видео.

KTL Ukraine - небольшой экспедиторский бизнес, зависит от сотрудничества с терминалом ТИС. За 2018 года через этот терминал компанией KTL Ukraine было перевезено 1263 контейнера, в 2019 году - 3304.

Остановка сотрудничества с ТИС несет большие финансовые убытки для KTL Ukraine и блокирует работу всего коллектива".

Детали: В компании также заявили, что "не являются и никогда не были филиалом турецкой компании Kinay, а сотрудничают с ней исключительно как сетевой агент".

При этом KTL Ukraine "имеет партнерские отношения с компанией Maersk и дорожит ими".

В KTL Ukraine добавили, что "свободная интерпретация разговоров третьих лиц используется для информационной атаки на бизнес компании", потому KTL "оставляет за собой право обратиться в суд для защиты своей деловой репутации".

Предыстория:

Ранее издание Bihus.Info со ссылкой на видеозаписи, полученные от нардепа Гео Лероса, сообщило, что брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис взялся организовывать кампанию по уничтожению бизнеса крупнейшего частного порта Украины "ТИС", который находится в Одессе, и его международных партнеров.

Читайте также:

"Люби друзи" Зеленского. Первый коррупционный скандал Зе!команды

Напомним: