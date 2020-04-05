Королева Великобритании в пятый раз за 68 лет обратилась к нации

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Воскресенье, 5 апреля 2020, 22:33

Королева Великобритании Елизавета II в своем обращении к нации в воскресенье заявила, что страна "добьется успеха" в своей борьбе с пандемией коронавируса.

Источник: ВВС

Детали: В своей пятой за годы правления речи, не считая новогодних обращений, королева поблагодарила людей за следование распоряжению правительства оставаться дома, и похвалила тех, кто "собирается вместе, чтобы помогать другим".

Она также поблагодарила ключевых работников, сказав, что "каждый час" работы "приближает нас к возвращению к более нормальному времени".

Прямая речь: "На этот раз мы объединяем усилия со всеми народами по всему миру, используя великие достижения науки и наше инстинктивное сострадание для исцеления. Мы добьемся успеха – и этот успех будет принадлежать каждому из нас".

Детали: Королева также заверила британцев, что лучшие дни вернутся, и они снова будут со своими друзьями и семьями.

До этого Елизавета II за 68 лет правления выступала со специальными обращениями всего четыре раза: во время войны в Персидском заливе, после смерти принцессы Дианы и королевы-матери, а также на бриллиантовый юбилей своего правления.

Отмечается, что обращение было снято одним оператором в защитном снаряжении, а остальной технический персонал находился в другой комнате.

Украинская правда
Темы: Великобритания коронавирус


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