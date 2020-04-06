На Закарпатье первая смерть от COVID-19

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Понедельник, 6 апреля 2020, 11:02

В Закарпатской области умерла женщина, которой поставили диагноз COVID-19, она находилась в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

Источник: и.о. председателя Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко в Facebook, пресс-служба ОГА

Дословно: "На Закарпатье по состоянию на 9:00 6 апреля один человек, с установленным диагнозом COVID-19, умер.

Двое больных с установленным диагнозом острой респираторной болезни COVID-19 находятся в тяжелом состоянии".

Детали: В ОГА отметили, что умерла женщина. Она находилась в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

Кроме того первая пациентка, которой поставили диагноз COVID-19 на Закарпатье, выздоровела. Тесты ПЦР COVID-19 показали отрицательный результат.

Сейчас у 35 закарпатцев, методом ПЦР, подтвержден диагноз коронавирусной инфекции.

В то же время, по информации Центра общественного здоровья, в настоящее время на Закарпатье не фиксировали смертей среди больных COVID-19, также ЦОЗ сообщает о 35 подтвержденных случаях заболевания в области.

Украинская правда
Темы: Закарпатье коронавирус Covid-2019


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