Убийцу словацкого журналиста-расследователя посадили на 23 года

Словацкий суд в понедельник приговорил бывшего военного Мирослава Марчека до 23 лет заключения за расстрел журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой в феврале 2018 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словацкое издание Dennik N.

Суд учел, что Марчек признался в убийстве и сотрудничал со следствием. Прокурор просил для него 25 лет заключения в тюрьме.

"Это было хладнокровно и преступно. В пострадавших не было возможности защититься", - сказала председательствующая судья специализированного уголовного суда Рузена Сабова на слушаниях в городе Пезинок.

После осуждения Марчека как исполнителя убийства шансы бизнесмена Мариана Кочнера по делу ухудшаются, отмечает издание. Следствия считает, что именно Кочнер отдал приказ убить Куцяка из-за его журналистской деятельности.

Ян Куцяк и его невеста Мартина Кушнирова были убиты 21 февраля 2018 года. Резонансное убийство вызвало большие протесты в Словакии, после чего премьер-министр Роберт Фицо, министр внутренних дел Роберт Калиняк и глава полиции Тибор Гаспар были вынуждены подать в отставку.

Причиной убийства, утверждают прокуроры, стала журналистская деятельность Куцяка. Они заявляли, что контракт на убийство стоил 70 000 евро.