Вбивцю словацького журналіста-розслідувача посадили на 23 роки

Словацький суд у понеділок засудив колишнього військового Мірослава Марчека до 23 років ув'язнення за розстріл журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової у лютому 2018 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на словацьке видання Dennik N.

Суд врахував, що Марчек зізнався в убивстві та співпрацював зі слідством. Прокурор просив для нього 25 років ув’язнення.

"Це було холоднокровно і злочинно. У потерпілих не було можливості захиститися", - сказала головуюча суддя спеціалізованого кримінального суду Рузена Сабова на слуханнях в місті Пезінок на північ від Братислави.

Після засудження Марчека як виконавця убивства шанси бізнесмена Маріана Кочнера у справі погіршуються, відзначає видання. Слідства вважає, що саме Кочнер віддав наказ убити Куцяка за його журналістську діяльність.

Яна Куцяка та його наречену Мартіну Кушнірову було убито 21 лютого 2018 року. Резонансне вбивство викликало великі протести в Словаччині, після чого прем'єр-міністр Роберт Фіцо, міністр внутрішніх справ Роберт Каліняк і глава поліції Тібор Гаспар були змушені подати у відставку.

Причиною вбивства, стверджують прокурори, стала журналістська діяльність Куцяка. Вони заявляли, що контракт на вбивство коштував 70 тисяч євро.

Читайте також: Вбивство журналіста дійшло до виборів: як словацький олігарх перетворився на звинуваченого