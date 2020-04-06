Коронавирус в Британии: погибших существенно меньше, чем в предыдущие два дня

В Британии за последние 24 часа погибших от коронавируса почти на 200 меньше, чем накануне, 5 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Департамента здравоохранения и социальной защиты.

По информации по состоянию на вечер 6 апреля, в Британии зафиксировано 5373 смерти от коронавируса – на 439 больше, чем накануне.

Это почти на 200 случаев меньше, чем в предыдущие два дня – тогда сообщили о 621 и 708 погибших соответственно.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса возросло до 51608, из них 3802 обнаружили за последние 24 часа. Это также существенно меньше, чем накануне, (5903 новых случаев), но несколько больше, чем 4 апреля (3735 случаев).

Тест на коронавирус в Британии сдали уже 208 837 человек.

Напомним, в воскресенье премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был госпитализирован с симптомами коронавируса. Несмотря на госпитализацию, он продолжает возглавлять правительство.