На Киевщине уже 97 случаев COVID-19, подозрение – у более чем 400

В Киевской области по состоянию на утро 7 апреля официально подтвердили коронавирус у 97 человек, из них – 6 случаев среди детей, больше всего больных в Обуховском районе.

Источник: пресс-служба Киевской областной администрации в Facebook

Детали: В Киево-Святошинском районе 23 больных (5 – с. Гатное, 4 – с. Лесники, 3 – в г. Вишневое, 3 – г. Боярка, 3 – с. Софиевская Борщаговка, 1 – с. Дмитровка, 1 – с. Тарасовка, 2 – с. Крюковщина, 1 – с. Святопетровское).

Кроме того, 7 случаев в Борисполе, по 5 в Буче и Вышгороде, 4 в Белой Церкви, по 3 – в Броварах и Ирпене, 2 случая – в Фастове и по 1 в Ворзеле, Гостомеле и Коцюбинском.

Также случаи COVID-19 подтвердили в Белоцерковском районе (1 в с. Фурсы), Бориспольском (1 в Гнедине), Броварском (2 в с. Зазимье), Васильковском (3 в с. Рославичи), Макаровском (1 в с. Мостыще), Мироновском (2 в с. Масловка) и в Ставищенском районе (1 в с. Ставище).

Больше всего больных в возрасте 41-50 лет – 28,9%; 51-60 лет – 22,7% и 31-40 лет – 20,6%.

Коронавирус у детей зафиксировали в пгт. Козин – 3 случая и по одному в с. Лесники, с. Гатное и Борисполе.

Выздоровели 4 человека: 21-летняя женщина из Броваров, 51-летний мужчина из Белой Церкви, 34-летняя женщина из с. Дмитровка и 50-летняя женщина из Обухова.

Подозрение на заражение имеют 442 человека. Больше всего в Киево-Святошинском (101) и в Обуховском (74) районах.

Медицинское наблюдение установлено за 1199 контактными лицами.

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