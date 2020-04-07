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В Италии пожилую женщину оштрафовали за 11 походов в магазин в течение дня

Вторник, 7 апреля 2020, 15:22
В Италии пожилую женщину оштрафовали за 11 походов в магазин в течение дня

На северо-востоке Италии полиция оштрафовала летнюю женщину, которая в течение дня 11 раз сходила в магазин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Stampa.

Правоохранители заметили пожилую женщину на улице городка Градо в воскресенье.

Когда она в очередной раз отправилась совершать покупки, офицеры призывали ее остаться дома, однако это не подействовало.

Когда итальянка вышла в магазин одиннадцатый раз, полиция выписала ей штраф в размере 280 евро. При этом если женщина не оплатит его в течение 30 дней, сумма штрафа увеличится до 400 евро.

Как говорится, не известно, что купила итальянка во время своего одиннадцатого похода в магазин, однако известно, что одними из первых ее покупок были два сандвичи.

Как известно, в Италии установлен жесткий карантин в связи с эпидемией коронавируса. Гражданам не разрешено покидать свои дома без обоснованных причин, одной из которых считается поход в магазин.

Ранее сообщалось, что на юге Франции за нарушение правил карантина оштрафовали мужчину, который выгуливал кошку на 8-метровом поводке.

Темы: ИталияCovid-2019коронавирусштрафы
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