Разведка Великобритании узнала о допросе в России еще одного заместителя Шойгу
По данным британской разведки, российская ФСБ допросила первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова по делу о коррупции в министерстве.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ежедневный разведывательный обзор МО Великобритании по российско-украинской войне
Детали: Как указано, в расследование дела заместителя министра обороны России Тимура Иванова, вероятно, был втянут более высокопоставленный первый заместитель министра Сергея Шойгу Руслан Цаликов.
Цаликов, которого называют покровителем Иванова, был допрошен ФСБ в связи с делом Иванова.
Он, вероятно, является фактически третьим лицом в иерархии Министерства обороны РФ, после министра обороны Шойгу и начальника Генерального штаба генерала Валерия Герасимова.
Как и Иванов, Цаликов имеет давние связи с министром обороны Шойгу. Он работал под руководством Шойгу в Министерстве по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а затем последовал за ним сначала в офис губернатора Московской области, а затем в 2012 году – в Минобороны.
Существует также реальная возможность того, что расследование в отношении Иванова может затронуть и министра финансов России Антона Силуанова, поскольку некоторые источники утверждают, что строительные агентства Минобороны построили дом для Силуанова.
Коррупция уже давно является проблемой в российском Минобороны. В 2019 году главный военный прокурор Валерий Петров заявил, что коррупция является "практически корнем большинства проблем в правовом государстве".
Коррупция была одним из факторов низкой эффективности России, особенно в начале полномасштабного вторжения в Украину, когда ее обвиняли в просроченных пайках и некачественных шинах, а также сообщали о хищении горючего, отмечают в британской разведке.
Предыстория:
- Вечером 23 апреля заместителя министра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеру Кремля Владимиру Путину сообщили о задержании Иванова, а министра обороны РФ Сергея Шойгу заранее предупредили об этом.
- Российское издание "Важные истории" заявило, что настоящая причина ареста заместителя министра обороны России Тимура Иванова - госизмена.
- Источник "Украинской правды" в Главном управлении разведки Минобороны Украины утверждает, что Иванов оказался в российском СИЗО и преследуется режимом Путина в результате активных мероприятий ГУР. В марте 2024 года силы ГУР МО осуществили спецоперацию, в результате которой получили доступ к значительному массиву конфиденциальной информации и служебных документов заместителя Шойгу.
- По словам собеседника УП в ГУР, в Кремле прекрасно знали о взяточничестве Тимура Иванова, однако это не становилось поводом для его привлечения к ответственности. В то же время именно медийная огласка утечки информации и попадание ее в украинскую разведку (а не взяточничество заместителя Шойгу) стало реальной причиной его преследования и ареста.
- В марте 2023 года "Украинская правда" встретила жену Иванова – Светлану на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альп