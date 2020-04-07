В Італії літню жінку оштрафували за 11 походів в магазин протягом дня

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Вівторок, 7 квітня 2020, 15:22

На північному сході Італії поліція оштрафувала за порушення карантину літню жінку, яка протягом дня 11 разів сходила в магазин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Stampa.

Правоохоронці помітили літню жінку на вулиці містечка Градо у неділю.

Коли вона в черговий раз вирушила здійснювати покупки, офіцери закликали її залишитися вдома, проте це не подіяло.

Коли італійка вийшла в магазин одинадцятий раз, поліція виписала їй штраф у розмірі 280 євро. При цьому якщо жінка не сплатить його протягом 30 днів, сума штрафу збільшиться до 400 євро.

Як зазначається, не відомо, що купила італійка під час свого одинадцятого походу в магазин, однак відомо, що одними з перших її покупок були два сандвічі.

Як відомо, в Італії встановлений жорсткий карантин у зв’язку з епідемією коронавірусу. Громадянам не дозволено залишати свої будинки без обґрунтованих причин, однією з яких вважається похід в магазин.

Раніше повідомлялося, що  півдні Франції за порушення правил карантину оштрафували чоловіка, який вигулював кішку на 8-метровому повідку.

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Теми: Італія Covid-2019 коронавірус штрафи


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