Землетрясение повредило здание парламента Хорватии: депутаты заседают в гостинице

Хорватские депутаты во вторник провели сессию в конференц-зале отеля в Загребе, поскольку здание парламента пострадало во время землетрясения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

На сессии во вторник депутаты проголосовали за ряд законопроектов, сидя на расстоянии друг от друга в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса.

Законодатели были вынуждены искать новое место для встреч после того, как здание парламента было повреждено во время недавнего землетрясения.

Государственное телевидение HRT заявило, что в предыдущие дни депутаты встречались в штаб-квартире хорватской нефтяной компании INA, однако там не хватало места для размещения 151 депутата так, чтобы они могли соблюдать антивирусные ограничения.