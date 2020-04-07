Лерос заявил, что поймал Ермака на лжи

Народный депутат фракции "Слуга народа" Гео Лерос написал, что разоблачает ложь главы Офиса президента Андрея Ермака.

Источник: Лерос в Facebook

Прямая речь Лероса: "Уважаемые народные депутаты, я обещал, что разоблачу любую ложь Ермака, поэтому прошу ознакомиться.

На фракции депутаты спросили у Ермака почему он мне мстит уголовными делами, на что он вам всем соврал при президенте, что дела открыты на меня давно".

Детали: Нардеп от "Слуги народа" расписал хронологию событий, связанных с открытием его дел, а к сообщению прикрепил документы.

Дословно: "20 марта: меня за это интервью увольняют с должности советника президента.

В этот же день глава офиса даёт команду СБУ нарыть на меня что угодно и открыть дела.

24 марта: старший лейтенант СБУ Михаил Ляхович пишет рапорт своему начальнику с бредовыми обвинениями по муралам 2016 года!

25 марта: письмо из СБУ уходит в ДБР.

26 марта: ДБР отправляет уведомление Генеральному прокурору".

Читайте також: "Любі друзі" Зеленського. Перший корупційний скандал Зе!команди

Передісторія: