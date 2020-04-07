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Лерос заявил, что поймал Ермака на лжи

Вторник, 7 апреля 2020, 18:52
Лерос заявил, что поймал Ермака на лжи

Народный депутат фракции "Слуга народа" Гео Лерос написал, что разоблачает ложь главы Офиса президента Андрея Ермака.

Источник: Лерос в Facebook

Прямая речь Лероса: "Уважаемые народные депутаты, я обещал, что разоблачу любую ложь Ермака, поэтому прошу ознакомиться.

На фракции депутаты спросили у Ермака почему он мне мстит уголовными делами, на что он вам всем соврал при президенте, что дела открыты на меня давно".

Детали: Нардеп от "Слуги народа" расписал хронологию событий, связанных с открытием его дел, а к сообщению прикрепил документы.

Дословно: "20 марта: меня за это интервью увольняют с должности советника президента.
В этот же день глава офиса даёт команду СБУ нарыть на меня что угодно и открыть дела.

24 марта: старший лейтенант СБУ Михаил Ляхович пишет рапорт своему начальнику с бредовыми обвинениями по муралам 2016 года!

25 марта: письмо из СБУ уходит в ДБР.

26 марта: ДБР отправляет уведомление Генеральному прокурору".

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Передісторія:

  • Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака– Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади. Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.
  • Андрій Єрмак в свою чергу заявив, що на оприлюдненому відео дійсно його брат Денис. У зв'язку з поширенням відео Єрмак мав намір звернутися із заявою до Служби безпеки України та Держбюро розслідувань.
  • Гео Лерос подав до НАБУ звернення з "плівками". У свою чергу ДБР порушило кримінальну справу щодо Лероса.
  • Згодом юридична компанія "Міллер", яка захищає Лероса, повідомила, що після публікації "плівок" правоохоронні органи відкрили вже 5 кримінальних проваджень.
  • Сам Денис Єрмак заявив, що як громадянин вільний зустрічатися з ким завгодно і обговорювати, що завгодно, і те, що його брат чиновник, не повинне обмежувати його права.

Украинская правда
Темы: Андрей ЕрмакГео Лерос Слуга народа
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