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ВВП Франции в I квартале упал на 6% - худший результат с 1945 года

Среда, 8 апреля 2020, 10:48

Валовой внутренний продукт Франции (ВВП) упал примерно на 6% в первом квартале 2020 году из-за пандемии коронавируса, которая закрыла большую часть экономики.

Соответствующую оценку обнародовал Банк Франции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Это худший квартальный показатель французской экономики с 1945 года. Согласно последним данным Национального статистического института Insee, ВВП Франции уже сократился на 0,1% в четвертом квартале прошлого года, поэтому технически Франция находится в рецессии.

В частности, согласно оценке Банка Франции, основанной на опросе 8500 компаний, за последние две недели марта активность была примерно на треть ниже (-32%), чем обычно.

"Мы должны вернуться ко второму кварталу 1968 года, отмеченному событиями мая (широкомасштабные протесты. - Ред.), чтобы найти квартальное падение активности такой же величины", - заявили в банке. ВВП тогда упал на 5,3%.

По оценкам Центробанка, каждые две недели ограничения приводят к падению ВВП на 1,5% на протяжении года. Однако там предупреждают, что эта цифра "не должна быть экстраполирована неправильно", так как интенсивность воздействия изоляции может меняться по мере ее продления.

Анализ, проведенный Банком Франции, подтверждает, что большинство секторов экономики пережили резкие потери в своей деятельности, причем наиболее пострадали такие отрасли, как строительство, торговля, транспорт, жилье и общественное питание.

Напомним, жесткий карантин во Франции ввели 17 марта, продлится он минимум до 15 апреля.

Ранее министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что экономику страны в 2020 году ожидает самая большая рецессия за период с конца Второй мировой войны.

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Темы: Франция
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