ВВП Франції у І кварталі впав на 6% - найгірший результат з 1945 року

Валовий внутрішній продукт Франції (ВВП) впав приблизно на 6% у першому кварталі 2020 року через пандемію коронавірусу, яка закрила більшу частину економіки.

Відповідну оцінку оприлюднив Банк Франції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Це найгірший квартальний показник французької економіки з 1945 року. Згідно з останніми даними Національного статистичного інституту Insee, ВВП Франції вже скоротився на 0,1% в четвертому кварталі минулого року, тому технічно Франція знаходиться в рецесії.

Зокрема, згідно з оцінкою Банку Франції, заснованою на опитуванні 8500 компаній, за останні два тижні березня активність була приблизно на третину нижче (-32%), ніж зазвичай.

За оцінками центробанку, кожні два тижні обмеження призводять до падіння ВВП на 1,5% протягом року. Однак там попереджають, що ця цифра "не повинна бути екстрапольована неправильно", так як інтенсивність впливу ізоляції може змінюватися в міру її подовження.

Аналіз, проведений Банком Франції, підтверджує, що більшість секторів економіки пережили різкі і жорстокі втрати у своїй діяльності, причому найбільш постраждали такі галузі, як будівництво, торгівля, транспорт, житло і громадське харчування.

Нагадаємо, жорсткий карантин у Франції запровадили 17 березня, триватиме він щонайменше до 15 квітня.

Раніше міністр економіки Франції Брюно Ле Мер заявив, що на економіку країни в 2020 році очікує найбільша з кінця Другої світової війни рецесія.

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