Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ВВП Франції у І кварталі впав на 6% - найгірший результат з 1945 року

Середа, 8 квітня 2020, 10:48

Валовий внутрішній продукт Франції (ВВП) впав приблизно на 6% у першому кварталі 2020 року через пандемію коронавірусу, яка закрила більшу частину економіки.

Відповідну оцінку оприлюднив Банк Франції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Це найгірший квартальний показник французької економіки з 1945 року. Згідно з останніми даними Національного статистичного інституту Insee, ВВП Франції вже скоротився на 0,1% в четвертому кварталі минулого року, тому технічно Франція знаходиться в рецесії.

Зокрема, згідно з оцінкою Банку Франції, заснованою на опитуванні 8500 компаній, за останні два тижні березня активність була приблизно на третину нижче (-32%), ніж зазвичай.

За оцінками центробанку, кожні два тижні обмеження призводять до падіння ВВП на 1,5% протягом року. Однак там попереджають, що ця цифра "не повинна бути екстрапольована неправильно", так як інтенсивність впливу ізоляції може змінюватися в міру її подовження.

Аналіз, проведений Банком Франції, підтверджує, що більшість секторів економіки пережили різкі і жорстокі втрати у своїй діяльності, причому найбільш постраждали такі галузі, як будівництво, торгівля, транспорт, житло і громадське харчування.

Нагадаємо, жорсткий карантин у Франції запровадили 17 березня, триватиме він щонайменше до 15 квітня.  

Раніше міністр економіки Франції Брюно Ле Мер заявив, що на економіку країни в 2020 році очікує найбільша з кінця Другої світової війни рецесія.

Читайте також За крок до прірви: як Франція уникла найгіршого сценарію епідемії.

"Українська правда" у Threads

Теми: Франція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Франція
У Франції за тиждень заворушень затримали близько 3,5 тис. осіб, спалили майже 6 тис. авто
У Франції вдруге ніч минула відносно спокійно, але знов кілька десятків затриманих
Посол Франції оголосив про завершення дипломатичної місії в Україні
Останні новини
15:03
По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух
15:00
Без рішення по Україні ЄС може звалитися у нескінченні внутрішні суперечки, натякає Зеленський
14:56
Прикривалися полоненими бійцями ЗСУ як щитом: прокуратура почала розслідування злочину РФ
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
14:49
Путін нарахував понад 600 тисяч своїх військових на території України
14:47
Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет
14:43
Продавали на чорному ринку: у США двох чоловіків звинувачують у вбивстві 3,6 тисяч птахів
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
Усі новини...
Реклама: