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Польша готовит новые послабления для украинцев, ставших нелегалами из-за эпидемии

Среда, 8 апреля 2020, 12:56
Польша готовит новые послабления для украинцев, ставших нелегалами из-за эпидемии

Правительство Польши одобрило продление срока легального пребывания на территории страны иностранцев и в частности украинцев, прибывших туда на основании шенгенской визы или в рамках действия безвизового режима.

Соответствующие меры были одобрены в рамках так называемого антикризисного щита, призванного смягчить последствия эпидемии коронавируса, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польское Управление по делам иностранцев.

Проект также предусматривает продление срока действия вида на жительство и временного удостоверения личности иностранца.

Документ, принятый Советом министров 7 апреля, содержит дополнительные конкретные решения для иностранцев, проживающих в Польше. Первые вступили в силу 31 марта.

Действие предлагаемого законопроекта распространяется на иностранцев, которые в день объявления эпидемического чрезвычайного положения 14 марта 2020 года находились в Польше на основании шенгенской визы, безвизового режима, долгосрочной визы, вида на жительство другого государства-члена ЕС.

Пребывание этих лиц будет считаться законным со дня, следующего за последним днем ​​законного пребывания, указанным в визе, до конца 30-го дня, следующего за датой отмены чрезвычайного положения или эпидемического статуса.

Такое решение предусматривает, что продление срока законного пребывания будет осуществляться согласно закону. Иностранцам не нужно будет подавать никаких заявлений для легализации своего статуса.

"Это позволит обеспечить дальнейшее легальное пребывание в Польше иностранцев, которые по разным причинам, связанным с эпидемией не могут покинуть ее территорию, а также тех, кто хочет продолжать добиваться цели своего пребывания, включая работу", - пояснили в управлении.

Законопроект еще должен утвердить польский Сейм.

Темы: Польшаукраинцывизыкоронавирус
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