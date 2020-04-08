Япония предоставит Украине партию противовирусного препарата

Правительство Японии передаст Украине в качестве партнерской поддержки партию противовирусного препарата для лечения коронавирусной болезни.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, которого цитирует "Правительственный портал"

Детали: По сообщениям японской стороны, интерес к использованию такого препарата выражают многие страны, поскольку есть информация, что он облегчает течение заболевания. По эффективности препарата в лечении коронавирусной инфекции COVID-19 сейчас идут клинические исследования.

Партия препарата будет направлена ​​в Украину через систему ООН. Этой доставки ожидает МЗ Украины, которое осуществит дальнейшее распределение препарата по медицинских учреждениях.

Прямая речь Кулебы: "Мы благодарны правительству Японии, которое очень быстро откликнулось на нашу просьбу о помощи, и Украина вошла в список стран, которые получат эти лекарства. Украинские дипломаты по всему миру продолжают собирать информацию о прогрессивных практиках лечения COVID-19, а команда МИД в Киеве ежедневно обеспечивает необходимую поддержку в привлечении и доставке необходимой помощи в Украине".