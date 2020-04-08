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Японія надасть Україні партію противірусного препарату

Середа, 8 квітня 2020, 18:57
Японія надасть Україні партію противірусного препарату

Уряд Японії передасть Україні в якості партнерської підтримки партію противірусного препарату для лікування коронавірусної хвороби.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, якого цитує "Урядовий портал"

Деталі: За повідомленнями японської сторони, інтерес до використання такого препарату висловлюють багато країн, оскільки є інформація, що він полегшує перебіг захворювання. Щодо ефективності препарата у лікуванні коронавірусної інфекції COVID-19 зараз тривають клінічні дослідження. 

Партія препарату буде направлена в Україну через систему ООН. Цієї доставки очікує МОЗ України, яке здійснить подальший розподіл препарату по медичних закладах.

Пряма мова Кулеби: "Ми вдячні уряду Японії, що дуже швидко відгукнулись на наше прохання про допомогу, і Україна увійшла до переліку країн, які отримають ці ліки. Українські дипломати по всьому світу продовжують збирати інформацію про прогресивні практики лікування COVID-19, а команда МЗС у Києві щодня забезпечує необхідну підтримку в залученні та доставці необхідної допомоги в Україну". 

Українська правда

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Теми: ЯпоніяУкраїнаООНкоронавірусепідемія
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