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Еврокомиссия предлагает продлить ограничения на въезд в ЕС до 15 мая

Четверг, 9 апреля 2020, 10:43
Еврокомиссия предлагает продлить ограничения на въезд в ЕС до 15 мая

Европейская комиссия предложила продлить временное ограничение для граждан третьих стран на несущественные поездки в страны Европейского Союза и Шенгенской зоны до 15 мая.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

"Опыт государств-членов и других стран показывает, что меры, применяемые для борьбы с распространением вируса, требуют более 30 дней, чтобы быть эффективными. Комиссия призывает к скоординированному подходу к продолжению, поскольку действия на внешних границах могут быть эффективными только в том случае, если они осуществляются всеми странами ЕС и Шенгенской зоны на всех границах, с одинаковой датой окончания и одинаковым образом", - говорится в заявлении.

Ограничения на поездки, а также предложение по их продолжению распространяется на "зону ЕС +", которая включает в себя все государства-члены Шенгенской зоны (включая Болгарию, Хорватию, Кипр и Румынию) и четыре шенгенских ассоциированных государства (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария) - всего 30 стран.

В Еврокомиссии отметили, что оценка текущей ситуации указывает на продолжающийся рост числа новых случаев заболевания и смертей в ЕС, а также на развитие пандемии за пределами Евросоюза, в том числе в странах, из которых миллионы людей обычно приезжают в ЕС ежегодно.

"В этом контексте продолжение ограничений на поездки необходимо для снижения риска дальнейшего распространения заболевания", - говорится в заявлении.

Напомним, 18 марта лидеры ЕС на саммите, который проходил в режиме видеоконференции, согласились на закрытие внешних границ ЕС и Шенгенской зоны как минимум на 30 дней в ответ на вспышку коронавируса.

Ограничения на поездки не распространяется на граждан ЕС, граждан стран Шенгенской зоны, не входящих в ЕС, и членов их семей, а также граждан стран, не являющихся гражданами ЕС, которые являются постоянными жителями ЕС, с целью возвращения домой.

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Темы: ЕСКаплин
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