Главный военный храм России передумал украшать стены ликом Путина

Мозаику с изображением президента РФ Владимира Путина убрали из главного храма Вооруженных сил России.

Источник: РБК со ссылкой на настоятеля церкви, епископа Клинского Стефана

Детали: По его словам, решение убрать мозаику было связано с мнением самого главы государства.

Клинский Стефан объяснил, что физического демонтажа мозаики не было. Она находилась и была сфотографирована в мастерских.

В то же время председатель художественного совета по строительству храма, протоиерей Леонид Калинин сообщил, что, несмотря на демонтаж панно, оно будет сохранено и попадет в музей или "какое-то еще место" как некий исторический артефакт.

Он также рассказал, что на месте демонтированной мозаики планируется изобразить крестный ход с иконой Богоматери в дни присоединения Крыма к России.

Напомним: ранее президент России Владимир Путин отреагировал на информацию о мозаике с его портретом в строящейся церкви Вооруженных сил РФ.