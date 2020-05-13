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Рада поддержала законопроект, который позволит скрывать имущество с помощью детей

Среда, 13 мая 2020, 18:42

Нардепы поддержали за основу и в целом исключения из числа членов семьи субъекта декларирования детей, которые с ним не проживают, что предусмотрено проектом закона № 3355-1.

Источник: внеочередное заседание парламента

Детали: За поддержку законопроекта проголосовали 244 нардепа.

Законопроект 3355-1 позволяет избегать декларирования имущества чиновниками, если оно записано на несовершеннолетних детей, не проживающих с декларантом.

 

Почему это важно: Чиновники, нардепы, члены Кабмина, государственные служащие, должностные лица местного самоуправления, военные должностные лица Вооруженных Сил Украины, судьи и т.д. обязаны декларировать свое имущество и доходы. За соответствием состояния и приобретаемого имущества должно следить Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Чиновники должны декларировать не только свои доходы, недвижимость, авто и драгоценности, но и те, которые принадлежат членам их семей, или находятся в их пользовании.

С 18 октября 2019 года вступили в силу изменения в закон "О предупреждении коррупции", которые расширили круг близких лиц и членов семьи субъектов декларирования. Теперь термин "близкие лица" в законе применяется к племяннику и племяннице, а также к отцу и матери жены (мужа) сына (дочери).

Также членами семьи субъекта декларирования являются его несовершеннолетние дети независимо от совместного проживания, связанности общим бытом и наличия взаимных прав и обязанностей.

Кроме того, публичным служащим запрещено иметь близких лиц в прямом подчинении.

Журналисты и НАПК неоднократно выявляли несоответствия между доходами и ценным имуществом ряда чиновников. Очень часто чиновники и должностные лица переписывают имущество на родственников, или просто "забывают" указывать его в декларации. Это может свидетельствовать об их коррумпированности.

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Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Верховная Радазаконодательстводекларации


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