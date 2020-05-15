Прокуратура говорит, что подозрения в деле Стерненка были в апреле, защита называет их "психозом"

В Офисе генерального прокурора говорят, что подозрения в деле о нападении на активиста Сергея Стерненка объявили еще в апреле, однако адвокат родственников одного из подозреваемых до сих пор не видели документов.

Источник: комментарии "Украинской правде" прессслужбы Офиса генпрокурора и адвоката Станислава Свириденко, которые представляет родственников умершего подозреваемого

Дословно комментарий Офиса генпрокурора: "По результатам досудебного расследования в уголовном производстве по факту нападения 24.05.2018 на С. Стерненка, 23.04.2020 двум лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство – УП ).

Досудебное расследование продолжается".

Прямая речь адвоката Свириденко: "Для меня официальное будет подтверждение, когда я увижу сообщение о подозрении. Я обратился к следователю и генеральному прокурору с просьбой ознакомиться с материалами дела...

То, что они декларируют, что вручили Алесандр Исайкулу и Ивану Кузеецову (умер в ходе столкновеныя – УП) сообщение о подозрении – то ли это тотальная некомпетентность, то ли процессуальный психоз... Они в такой себя тупик загнали этими действиями".

Детали: Адвокат семьи Кузнецова раскритиковал заявление о объявлении подозрения умершему мужчине, сказав, что это не соответствует нормам закона.

Он также отметил, что следователи нарушают права другой стороны – Сергея Стерненка, когда вызывают его, но не указывают, для чего именно и в каком статусе.

Что было раньше: УП сообщила, что двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на экс-лидера местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненка, объявили подозрение в хулиганстве.

При этом один из них, Иван Кузнецов – погиб во время схватки, второй, Александр Исайкул – находится за границей.

Адвокат Стерненко заявляет, что подозрения выглядят как фейк от Службы безопасности Украины или попытка "отмазать" подозреваемых.

Накануне, 14 мая, Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ на 18 мая для "для участия в следственных и процессуальных действиях". По мнению активиста, следствие будет объявлять ему подозрение в убийстве Кузнецова.

Напомним: