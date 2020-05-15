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Прокуратура каже, що підозри у справі Стерненка були в квітні, захист називає їх "психозом"

П'ятниця, 15 травня 2020, 18:37

В Офісі генерального прокурора кажуть, що підозри в справі про напад на активіста Сергія Стерненка оголосили ще у квітні, однак адвокат родичів одного з підозрюваних досі не бачив документів.

Джерело: коментар "Українській правді" пресслужби Офісу генпрокурора та адвоката Станіслава Свириденка, який представляє родичів померлого підозрюваного 

Дослівно коментар Офісу генпрокурора: "За результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом нападу 24.05.2018 на С. Стерненка, 23.04.2020 двом особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 КК України (хуліганство – УП).

Досудове розслідування триває".

Пряма мова адвоката Свириденка: "Для мене офіційне буде підтвердження, коли я побачу повідомлення про підозру. Я звернувся до слідчого і генерального прокурора з проханням ознайомитись з матеріалами справи...

Те, що вони декларують, що вручили Олесандру Ісайкулу та Івану Кузнєцову (помер у ході сутички – УП) повідомлення про підозру – чи це тотальна некомпетентність, чи процесуальний психоз… Вони в такий себе глухий кут загнали цими діями".

Деталі: Адвокат родини Кузнєцова розкритикував заяву про оголошенні підозри померлому чоловіку, сказавши, що це не відповідає нормам закону.

Він також зазначив, що слідчі порушують права іншої сторони – Сергія Стерненка, коли викликають його, але не вказують, для чого саме і в якому статусі.

Що було раніше: УП повідомила, що двом чоловікам, які у 2018 році напали в Одесі на екслідера місцевого осередку "Правого сектору" Сергія Стерненка, оголосили підозру в хуліганстві.

При цьому один із них, Іван Кузнєцов – загинув під час сутички, другий, Олександр Ісайкул – перебуває за кордоном.

Адвокат Стерненка заявив, що підозри для нападників виглядають як фейк від Служби безпеки України або спроба "відмазати" підозрюваних.

Напередодні, 14 травня, Стерненко повідомив, що його викликали в СБУ на 18 травня для "для участі у слідчих і процесуальних діях". На думку активіста, слідство буде оголошувати йому підозру у вбивстві Кузнєцова.

Нагадаємо:

  • У 2018 році на одеського активіста Сергія Стерненка було вчинено три замахи, в ході третього, 24 травня загинув нападник
  • Поліція розслідує загибель нападника як умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.
  • На початку квітня ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак розповів, що Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити Стерненку про підозру. Після цього Трепак пішов з посади.
  • Згодом Венедіктова сказала, що підозра Стерненку буде оголошена. Питання полягає лише у кваліфікації: вбивство чи вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.
  • 6 травня у дев'яти містах України відбулися акції на підтримку Стерненка.

Соня Лукашова, УП

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