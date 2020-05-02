Двое подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова вышли на свободу
Суббота, 2 мая 2020, 15:50
Источник: hromadske со ссылкой на бабушку убитого мальчика Александру Тлявову и адвоката одного из обвиняемых Виктора Чевгуза
Прямая речь Александры Тлявовой: "Да, их выпустили".
Детали: Чевгуз отметил, что когда Петровцу и Кривошею уменьшили сумму залога, они вскоре ее внесли и вышли на свободу.
Ранее сумма залога составляла 273 тісяч гривен, а до какой суммы ее уменьшили, пока неизвестно.
В настоящее время под стражей остался один подозреваемый - бывший полицейский Иван Приходько. Еще один подозреваемый - несовершеннолетний сын Петровца - находится под личным обязательствам.