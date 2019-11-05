Пьяные развлечения полицейских и убийство 5-летнего Кирилла. Новые подробности трагедии

Близько 5 місяців тому у лікарні помер 5-річний хлопчик Кирило Тлявов. Обставини смерті дитини виявились шокуючими.

За версією слідства, у голову Кирила влучила куля, випущена п'яними співробітниками поліції, які задля розваги стріляли по банках у сусідньому дворі.

Сьогодні Державне бюро розслідувань оголосило остаточні підозри винуватцям і вийшло з новими подробицями справи.

"Це були інтенсивні 5 місяців (розслідування – УП). Ми повинні були дати відповідь родині, суспільству, а також собі", – сказав директор ДБР Роман Труба.

Нагадуємо трагічну історію загибелі Кирила та розповідаємо, що нового стало відомо слідству.

Кирило Тлявов, вбитий поліцейськими

Хто стріляв та де зброя

Хто саме здійснив роковий для Кирила Тлявова постріл? Це питання залишалось головним для правоохоронців, адже у справі загалом було 4 підозрюваних. І не всі з них – поліцейські.

"Це зробив інспектор поліції", – заявив Роман Труба.

Серед фігурантів лише один чоловік обіймав цю посаду – Іван Приходько.

Інспектор поліції – Іван Приходько фото: укрінформ

За даними слідства, 31 травня 4 дітей грались на відстані 80 метрів від подвір'я, де розважались пострілами з вогнепальної зброї четверо чоловіків: двоє поліцейських, 16-річний син одного з них та їхній знайомий.

О 15:36 інспектор поліції вистрілив по мішені. Куля пролетіла 56 метрів, потрапила у камень, зрикошетила, пролетіла ще 33 метри і влучила у голову хлопця.

У ДБР кажуть, що встановили такий хід подій через експертизи та допити.

Водночас зброю, з якої була випущена куля, так і не знайшли. Хоча, за словами Труби, слідчі обшукали всі водойми та покинуті будівлі у місті. Така наполегливість навіть допомогла знайти зброю, яку шукали в іншій справі.

"Інспектор поліції стріляв по мішені, яка знаходилась перед лісопосадкою. Він не бачив будинків, які знаходились за лісопосадкою, не бачив дітей. Але він усвідомлював, що стріляв з вогнепальної зброї, усвідомлював, що порушує закон. І він міг припустити, що внаслідок його дій могли постраждати інші", – сказав Труба.

Інспектору змінили підозру – з умисного вбивства на "вбивство, вчинене через необережність".

Усі інші учасники стрілянини, хоч і не були безпосередніми винуватцями смерті хлопця, але не уникли відповідальності. Їх підозрюють у хуліганстві та незаконному зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів.

Поліцейський, який застрелив Кирила Тлявова, та його друзі нібито не знали, що вчинили вбивство. Коли хлопець вже був у лікарні, вони продовжували розважатись у нічних закладах. До поліції їх доставили рано вранці наступного дня.

Як помер Кирило

В обід 31 травня 5-річний Кирило Тлявов грався на своєму подвір'ї з іншими дітьми. А вже за декілька годин батьки знайшли хлопчика на вулиці із закривавленою головою та судомами. Батьки вирішили, що Кирило послизнувся, впав і вдарився об бордюр.

Хлопчика терміново направили до лікарні, де виявилось, що травма спричинена не випадковим падінням, а кульовим, або, як його охарактеризували лікарі, "бойовим" пораненням у голову.

Медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, внутрішньомозкову гематому і перелом скроневої кістки.

Бабуся Кирила розповідала, що череп дитини був "увесь роздроблений на дрібні шматочки".

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Після висновків лікарів поліцейські перевірили місце трагедії та знайшли там гільзи, стаканчики та банки. Тоді поліція Київщини висунула версію, що сусід хлопчика, поліцейський, поза робочим часом пристрілював рушницю і випадково поранив дитину.

1 червня хлопця перевезли до столичної хірургії, де зробили дві операції на мозку та видалили частину черепа, залишивши кулю – діставати її було занадто ризиковано.

Стан Крила залишався вкрай важким, він дихав за допомогою штучної вентиляції легень. 3 червня, не приходячи до тями, хлопчик помер у лікарні.

Що було відомо про вбивство

Вночі з 1 на 2 червня були затримані двоє поліцейських, яких запідозрили у пораненні Тлявова. Це Іван Приходько, 31-річний інспектор сектору превенції водної поліції, та Володимир Петровець, 42-річний патрульний поліцейський.

Володимир Петровець – 42-річний патрульний поліцейський фото: hromadske.ua

Обидва працювали в органах МВС ще до реформи, після – були звільнені, але поновились через суд. Обидва виховують кількох дітей.

Пообіді 31 травня чоловіки відпочивали на подвір'ї, випивали та вирішили постріляти по металевих банках. Мішені вони виставили навпроти місця, де часто граються діти.

Як свідчать дані судового реєстру, у сусідів Тлявова вилучили травмат "Форд 12-Р", магазин від пістолета "Макаров", предмети, схожі на кастет, рушницю і гранатомет, численні набої: мисливські, від "Макарова" та інші.

Також у матеріалах фігурує коробка з надписом "Schmeisser" (назва виробника зброї) з предметами, які можуть бути деталями зброї.

Приходько і Петровець на подвір'ї були не самі. Загалом у розвагах брали участь 4 особи, зокрема неповнолітній син одного із затриманих.

За словами керівництва поліцейських, у момент поранення Тлявова вони були поза службою, без табельної зброї і напідпитку.

Бабуся 5-річного хлопця розповіла, що чоловіки були настільки нетверезі, що навіть не могли сказати, хто здійснив фатальний постріл:

"Начальник нашого райвідділу приїжджав до реанімації до нас і казав, що вони визнають вину, але вони такі п'яні, що вони не знають, хто це зробив. Вони були без свідомості п'яні. Просто розважалися".

Але кількома днями пізніше стало відомо, що підозрювані не визнають провину, відмовляються свідчити та проходити тест на алкоголь і сліди пороху.

"Як можна визнати провину, якщо померла дитинка, а він – батько 3 дітей і він стверджує, що пострілів не здійснював?" – пояснював адвокат одного з поліцейських.

Приходьку і Петровцю оголосили підозру, спочатку – у необережному тяжкому тілесному ушкодженні. За день підозру підкорегували, додавши туди хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї.

Після смерті Кирила справу знову перекваліфікували – тепер уже на хуліганство та умисне вбивство малолітньої дитини. І перший, і другий злочин, на думку слідства, був вчинений групою осіб, що робить їх більш тяжкими.

І Петровця, і Приходька 4 червня суд арештував на 2 місяці без права внесення застави. Обидва залишаються під вартою і донині.

У липні кількість підозрюваних у справі збільшилась. Спочатку до фігурантів справи додався третій учасник розваг, а потім і четвертий – неповнолітній син Володимира Петровця Станіслав, якому на той момент виповнилося 15 років. Щоправда, їм, на відміну від поліцейських, інкримінують лише хуліганство.

Як свідчать матеріали розслідування, третій підозрюваний – майстер газової котельні. Його теж взяли під варту.

Директор Держбюро розслідувань Роман Труба скаржився, що його відомству передали справу лише за добу після злочину:

"Це був період, коли можна було сплутати версії і заховати чи знищити знаряддя злочину".

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Смерть Кирила Тлявова викликала акції протесту та чергові заклики до відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Він вперше висловився щодо трагедії лише на 4 день після вбивства, пообіцявши родичам хлопчика "уважно стежити за ходом розслідування і тісно комунікувати з ДБР і прокуратурою".

Роман Труба на початку підсумкового брифінгу згадав, що правди про вбивство Тлявова чекала не лише його родина. Стрілянина на Київщині скидалася на необережність напідпитку. Але слідство назвало вбивство 5-річного хлопця "умисним", і це виглядало саме як реакція на обурення суспільства, яке уважно стежило за діями правоохоронців.

Пізніше Труба підсумував ту правду, якої дійшло слідство:

"Смерть дитини – це результат безвідповідальної поведінки людей, які зобов'язані слідкувати за дотриманням закону".

Труба говорив про поліцейських, безпосередніх стрільців. Колись вони провалили переатестацію, але зрештою не втратили посади в органах. І злочин, який сколихнув країну, так і не став поштовхом для реформи в МВС.