По делу убийства 5-летнего Кирилла объявили подозрение несовершеннолетнему

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Четверг, 18 июля 2019, 15:52

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований в комментарии УП

Следствие по делу 5-летнего Кирилла Тлявова объявило подозрение несовершеннолетнему лицу.

Прямая речь: "Их было на месте четверо, всем четырем объявили подозрения".

Детали: Дополнительные данные, в частности, о статье подозрения, в ведомстве пообещали сообщить позже.

Дополняется ...

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