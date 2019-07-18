По делу убийства 5-летнего Кирилла объявили подозрение несовершеннолетнему
Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований и адвокат Александр Щербина в комментарии УП
Следствие по делу 5-летнего Кирилла Тлявова объявило подозрение несовершеннолетнему лицу.
Пресс-служба ДБР: "Их было на месте четверо, всем четырем объявили подозрения".
Детали: Дополнительные данные, в частности, о статье подозрения, в ведомстве пообещали сообщить позже.
По словам Александра Щербины, адвоката семьи пострадавших, новое подозрение объявлено по ч. 4 ст. 296 – хулиганство, совершенное с применением оружия.
Кроме того, 18 июля суд взял под стражу на 60 суток подозреваемого Дмитрия Кривошея.
Что было раньше: По данным источников УП, защита просила объявить подозрение сыну другого подозреваемого, Владимира Петровца, 15-летнему Станиславу.
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История вопроса:
- 3 июня Кирилл Тлявов умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии.
- У мальчика обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.
- По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.
- Через два дня после ранения ребенка правоохранителям объявили подозрение "в неосторожном нанесении тяжкого телесного повреждения по предварительному сговору группой лиц".
- Однако позже, после смерти ребенка, дело переквалифицировали на умышленное убийство.
- Петровца и Приходько 4 июня арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Они не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.
- По словам адвокатов подозреваемых и семьи пострадавших, на момент трагедии в Переяславе-Хмельницком, когда от выстрела из огнестрельного оружия погиб 5-летний мальчик, во дворе усадьбы рядом с подозреваемыми патрульными находились другие лица – взрослый и несовершеннолетний.
- 1 июля Киевский апелляционный суд оставил под стражей полицейского Ивана Приходько, подозреваемого в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова.
- 17 июля директор ДБР Роман Труба сообщил, что бюро объявило третье подозрение в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.
- Адвокаты семьи убитого ходатайствовали об объявлении подозрений всем четырем участникам развлечения со стрельбой.