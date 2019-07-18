По делу убийства 5-летнего Кирилла объявили подозрение несовершеннолетнему
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Четверг, 18 июля 2019, 15:52
Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований в комментарии УП
Следствие по делу 5-летнего Кирилла Тлявова объявило подозрение несовершеннолетнему лицу.
Прямая речь: "Их было на месте четверо, всем четырем объявили подозрения".
Детали: Дополнительные данные, в частности, о статье подозрения, в ведомстве пообещали сообщить позже.
Дополняется ...
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