По делу убийства 5-летнего Кирилла объявили подозрение несовершеннолетнему

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований и адвокат Александр Щербина в комментарии УП

Следствие по делу 5-летнего Кирилла Тлявова объявило подозрение несовершеннолетнему лицу.

Пресс-служба ДБР: "Их было на месте четверо, всем четырем объявили подозрения".

Детали: Дополнительные данные, в частности, о статье подозрения, в ведомстве пообещали сообщить позже.

По словам Александра Щербины, адвоката семьи пострадавших, новое подозрение объявлено по ч. 4 ст. 296 – хулиганство, совершенное с применением оружия.

Кроме того, 18 июля суд взял под стражу на 60 суток подозреваемого Дмитрия Кривошея.

Что было раньше: По данным источников УП, защита просила объявить подозрение сыну другого подозреваемого, Владимира Петровца, 15-летнему Станиславу.

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