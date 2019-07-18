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По делу убийства 5-летнего Кирилла объявили подозрение несовершеннолетнему

Четверг, 18 июля 2019, 15:52
По делу убийства 5-летнего Кирилла объявили подозрение несовершеннолетнему

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований и адвокат Александр Щербина в комментарии УП

Следствие по делу 5-летнего Кирилла Тлявова объявило подозрение несовершеннолетнему лицу.

Пресс-служба ДБР: "Их было на месте четверо, всем четырем объявили подозрения".

Детали: Дополнительные данные, в частности, о статье подозрения, в ведомстве пообещали сообщить позже.

По словам Александра Щербины, адвоката семьи пострадавших, новое подозрение объявлено по ч. 4 ст. 296 – хулиганство, совершенное с применением оружия.

Кроме того, 18 июля суд взял под стражу на 60 суток подозреваемого Дмитрия Кривошея.

Что было раньше: По данным источников УП, защита просила объявить подозрение сыну другого подозреваемого, Владимира Петровца, 15-летнему Станиславу.

Знать больше: Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла и задержанных полицейских сегодня

История вопроса:

  • 3 июня Кирилл Тлявов умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии.
  • У мальчика обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.
  • По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.
  • Через два дня после ранения ребенка правоохранителям объявили подозрение "в неосторожном нанесении тяжкого телесного повреждения по предварительному сговору группой лиц".
  • Однако позже, после смерти ребенка, дело переквалифицировали на умышленное убийство.
  • Петровца и Приходько 4 июня арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Они не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.
  • По словам адвокатов подозреваемых и семьи пострадавших, на момент трагедии в Переяславе-Хмельницком, когда от выстрела из огнестрельного оружия погиб 5-летний мальчик, во дворе усадьбы рядом с подозреваемыми патрульными находились другие лица – взрослый и несовершеннолетний.
  • 1 июля Киевский апелляционный суд оставил под стражей полицейского Ивана Приходько, подозреваемого в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова.
  • 17 июля директор ДБР Роман Труба сообщил, что бюро объявило третье подозрение в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.
  • Адвокаты семьи убитого ходатайствовали об объявлении подозрений всем четырем участникам развлечения со стрельбой.

Соня Лукашова, Ирина Балачук, УП

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Темы: убийствоКиевская областьполиция
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