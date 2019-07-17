Убийство 5-летнего мальчика: в деле появился третий подозреваемый
Государственное бюро расследований объявило третье подозрение в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.
Об этом на брифинге 17 июля сообщил директор бюро Роман Труба.
"Только что объявлено подозрение одному из участников, который не просто присутствовал, а также использовал оружие и осуществлял выстрелы из этого оружия. Объявлено подозрение третьему участнику и вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал Труба.
Он не уточнил, о ком именно идет речь, но добавил, что на данный момент с этим человеком проводят следственные действия.
По словам Трубы, по состоянию на сейчас в этом деле допросили 53 свидетелей, провели 34 обыска у фигурантов, их родственников, знакомых, однако оружие, из которого застрелили 5-летнего ребенка, до сих пор не нашли.
"Нами назначено более 10 судебных экспертиз: судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, дактилоскопические, взрывотехнические. Проведено 8 следственных экспериментов. Получены все возможные видеозаписи с камер наблюдения. С привлечением лиц водолазного состава ГСЧС были обследованы все водоемы в Переяславе-Хмельницком и прилегающих территориях", - сказал Труба.
По его словам, ГБР получило дело об убийстве ребенка правоохранителями только через сутки после преступления.
"Этот период времени был использован преступниками с последующей целью – это был период, когда можно было спутать версии и спрятать или уничтожить орудие преступления", - сказал Труба.
Он также подчеркнул, что следствию пока неизвестно, кто именно из трех подозреваемых убил ребенка.
"Именно отсутствие орудия совершения преступления в настоящее время не дает нам возможности окончательно установить, чей выстрел был смертельный", - подытожил Труба.
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Напомним:
- 3 июня Кирилл Тлявов умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии.
- У мальчика обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.
- По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.
- Через два дня после ранения ребенка правоохранителям объявили подозрение "в неосторожном нанесении тяжкого телесного повреждения по предварительному сговору группой лиц".
- Однако позже, после смерти ребенка, дело переквалифицировали на умышленное убийство.
- Петровца и Приходько 4 июня арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Они не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.
- По словам адвокатов подозреваемых и семьи пострадавших, на момент трагедии в Переяславе-Хмельницком, когда от выстрела из огнестрельного оружия погиб 5-летний мальчик, во дворе усадьбы рядом с подозреваемыми патрульными находились другие лица – взрослый и несовершеннолетний.
- 1 июля Киевский апелляционный суд оставил под стражей полицейского Ивана Приходько, подозреваемого в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова.