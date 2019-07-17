Государственное бюро расследований объявило третье подозрение в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.

Об этом на брифинге 17 июля сообщил директор бюро Роман Труба.

"Только что объявлено подозрение одному из участников, который не просто присутствовал, а также использовал оружие и осуществлял выстрелы из этого оружия. Объявлено подозрение третьему участнику и вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал Труба.

Он не уточнил, о ком именно идет речь, но добавил, что на данный момент с этим человеком проводят следственные действия.

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