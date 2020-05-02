Мэр Черкасс: Городская власть с полицией закрывала "Эпицентр", но он открылся

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявляет, что в начале карантина власть с полицией закрывали в городе строительный гипермаркет "Эпицентр", однако через день он снова открылся.

Источник: интервью Бондаренко "Украинской правде"

Прямая речь: "Когда Кабмин принял постановление о карантине, и когда у нас первые дни он начал работать, мы закрыли его ("Эпицентр" - ред.) вместе с полицией. Мы закрыли его! Но понятно, что потом все это дело работает, он открылся, и у нас огромные там очереди".

"Мы его закрывали в первый же день. Даже наш начальник полиции Александр Кокоба работал над этим вопросом".

"Мы их закрыли на один день, а дальше они открывались и спокойно работали".

Детали: На вопрос, как это возможно и "крышевал" ли кто-то "Эпицентр", Бондаренко ответил: "Я не могу этого знать, потому что занимался другими делами: хозяйственными делами, пополнением бюджета, больницами".

Отвечая на вопрос, действуют ли уже в городе ослабление карантина, введенные городскими властями с 1 мая, мэр отметил, что "не так легко запустить то предприятие, которое не работало полтора месяца".

Прямая речь: "Мы приняли это решение, но, когда я общался с нашими предпринимателями, они сказали, что им нужно где-то четыре-пять дней, чтобы просто начать работать. Так же и с продуктовыми рынками, которым разрешил работать Кабинет министров, поэтому что продукции пока нет.

То есть можно сказать, что мы ослабили, но предприятия не готовы предоставлять свои услуги в полном объеме".

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