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Мэр Черкасс: Городская власть с полицией закрывала "Эпицентр", но он открылся

Суббота, 2 мая 2020, 23:41
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Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявляет, что в начале карантина власть с полицией закрывали в городе строительный гипермаркет "Эпицентр", однако через день он снова открылся.

Источник: интервью Бондаренко "Украинской правде"

Прямая речь: "Когда Кабмин принял постановление о карантине, и когда у нас первые дни он начал работать, мы закрыли его ("Эпицентр" - ред.) вместе с полицией. Мы закрыли его! Но понятно, что потом все это дело работает, он открылся, и у нас огромные там очереди".

"Мы его закрывали в первый же день. Даже наш начальник полиции Александр Кокоба работал над этим вопросом".

"Мы их закрыли на один день, а дальше они открывались и спокойно работали".

Детали: На вопрос, как это возможно и "крышевал" ли кто-то "Эпицентр", Бондаренко ответил: "Я не могу этого знать, потому что занимался другими делами: хозяйственными делами, пополнением бюджета, больницами".

Отвечая на вопрос, действуют ли уже в городе ослабление карантина, введенные городскими властями с 1 мая, мэр отметил, что "не так легко запустить то предприятие, которое не работало полтора месяца".

Прямая речь: "Мы приняли это решение, но, когда я общался с нашими предпринимателями, они сказали, что им нужно где-то четыре-пять дней, чтобы просто начать работать. Так же и с продуктовыми рынками, которым разрешил работать Кабинет министров, поэтому что продукции пока нет.

То есть можно сказать, что мы ослабили, но предприятия не готовы предоставлять свои услуги в полном объеме".

Предыстория:

  • Власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая. Среди прочего, в городе позволили восстановить работу магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования и других электротоваров.
  • В связи с этим полиция начала уголовное производство. Министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко жесткой реакцией, а президент Владимир Зеленский - юридическими последствиями.
  • Недавно собственник "Эпицентра", народный депутат Александр Герега написал письма мэру Киева Виталий Кличко и нардепам ВР с предложением покупатьмедицинские товары противоэпидемического назначения в его компании "Эпицентр К".
  • В своих письмах он указал, что эти товары доставлены в Украину самолетом "Мрия". Письмо к Кличко было напечатано на депутатском бланке. По закону народные депутаты не могут совмещать работу в ВР с бизнесом, поскольку получают заработную плату от государства.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова пообещала изучить ситуацию с компанией "Эпицентр" депутата Александра Гереги о продаже масок.

Украинская правда
Темы: Черкассыторговля


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