Убийство в доме Кожар: Жене экс-министра сообщили о подозрении

Следователи полиции Киевщины сообщили о подозрении жене экс-министра иностранных дел, Леонида Кожары, подозреваемого в убийстве, Марине Козерод за заведомо ложные показания.

Источник: пресс-служба Национальной полиции

Дословно: "Женщина, пытаясь прикрыть своего мужа в суде заявила, что подозреваемый не убивал товарища, а именно она причастна к смерти гостя. Полицейские провели необходимые следственные действия и установили, что подозреваемая солгала.

За лжесвидетельство ей грозит до 5 лет заключения ".

Детали: По версии полиции, после убийства из пистолета в доме Кожар предпринимателя Сергея Старицкого и задержания по подозрению в этом преступлении экс-министра, Козерод ввела в заблуждение следствие, обратившись к следователям с письменным заявлением о том, что именно она виновна в убийстве.

Что было раньше: 31 марта "Слидство.Инфо" со ссылкой на выводы криминалистов, полученные из собственных источников, сообщило, что эксперты нашли следы от выстрела на одежде Козерод.

Журналисты отмечают, что версия жены подозреваемого после его задержания изменилась.

В изменившихся показаниях Козерод указывает, что когда ее муж был на втором этаже, Старицкий якобы достал из ящика пистолет и хотел выйти на улицу пострелять. Женщина говорит, что хотела его остановить и поэтому хватала Старицкого за руки. В этот момент якобы и произошел выстрел. Адвокаты супругов назвали это "казусом".

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