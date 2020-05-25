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8 областей не готовы ко второму этапу смягчения карантина – МОЗ

Понедельник, 25 мая 2020, 15:21

Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Луганская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области не готовы ко второму этапу смягчения коронавирусного карантина.

Источник: анализ эпидемической ситуации по состоянию на 25 мая 2020 года в регионах от Министерства здравоохранения

Детали: Остальные 16 областей Украины и столица Киев готовы ко второму этапу смягчения карантина, исходя из инцидентности, загруженности профильных больниц и охвата тестированием.

 

На втором этапе возможно возобновление: работы городского транспорта, школ для выпускников, гостиниц (без ресторанов и без бассейнов), ресторанов и кафе "с собой" или на открытом воздухе, спортивных центров (без бассейнов и саун) спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), церковных служб (в присутствии не более 1 человека на 10 м) и пр.

Этому предшествовало: В Киеве и Харькове работа метрополитена возобновилась утром 25 мая, в Днепре – после обеда. Заходить можно только в маске или респираторе, нужно соблюдать дистанцию ​​в 1,5 метра.

Предыстория:

  • С 22 мая по 22 июня в Украине действует адаптивный карантин, в течение которого в регионах могут быть разные ограничения из-за коронавирусной болезни COVID-19.
  • В целом с 22 мая начался второй этап смягчений карантина. Первое ослабление карантина Кабинет министров сделал с 11 мая.
  • Минздрав планирует начинать следующие этапы ослабления с 1 июня, 10 июня и 21 июня.
  • Массовые мероприятия в Украине будут возобновлять на последних этапах карантина, говорил заместитель главы Минздрава, главный санврач Виктор Ляшко.

Темы: карантинкоронавирусCovid-2019эпидемияУкраина


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