Венедиктова обвиняет САП в бездействии и обещает отреагировать

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обвинила руководство и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей и пообещала реакцию со стороны Офиса генпрокурора.

Источник: заявление Венедиктовой

Прямая речь: "Изучение состояния организации расследования уголовных производств показало многочисленные нарушения и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей руководством и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В актуальных и резонансных процессах по 2, 3, а иногда 4 года назад сообщено о подозрении чиновникам, а следствие до сих пор не завершено, виновные к ответственности не привлечены, многомиллионные убытки не возмещены".

Детали: Генпрокурор отметила, что 24 марта на совместном совещании с руководителями Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (НАБУ и САП) согласовала меры по противодействию антикоррупционным правонарушением, но "прошло 2 месяца – а воз и ныне там".

Венедиктова привела несколько примеров в упрек ведомству Назара Холодницкого.

Среди них – дело самовольного захвата земли в Пуще Водице бывшим заместителем генпрокурора Ренатом Кузьминым. Вопреки постановлению следственного судьи, САП не обеспечило принятие законного решения в отношении бывшего топ-руководителя правоохранительного органа.

В ноябре 2019 года расследование этого дела поручили детективам НАБУ. Прокуроры САП в течение 6 месяцев не обеспечили выполнение ни одного следственного и процессуального действия, хотя предыдущий орган досудебного расследования допросил более 100 человек и провел 30 судебных экспертиз.

В результате, упрекает Венедиктова, из-за нарушения разумных сроков производство закрыто, миллионные убытки государству не возмещены, земля общине Киева не возвращена, а подозреваемый избежал ответственности.

Генпрокурор отметила, что "этот позорный случай бездействия САП – не единичный".

Другой пример – резонансное производство о хищении средств на выполнении государственного оборонного заказа. Пока его расследовало ГБР, руководителям оборонного и коммерческого предприятий сообщили о подозрении, а после изменения подследственности САП опять ничего не сделала – и суд отказал в продлении сроков досудебного следствия.

Также до сих пор не направлен в суд обвинительный акт в отношении народного депутата (Ярослава Дубневича), которого с октября 2019 года подозревают в завладении 93 миллионами гривен "Укрзализныци".

По словам генпрокурора, прокуроры САП не обеспечивали принятие окончательных процессуальных решений по топ-руководителям Минюста, Минобороны, Минздрава по фактам миллионных растрат, в отношении бывших нардепов и руководителей госпредприятий по хищениям в транспортной отрасли, высокопоставленным чиновникам режима Виктора Януковича за хищения в особо крупных размерах.

Прямая речь Венедиктовой: "Эти вопиющие факты системных просчетов в организации работы прокуроров САП свидетельствуют о наблюдательской позиции и полном отсутствие адекватных мер со стороны руководства этой прокуратуры, и такая беспомощность не может больше оставаться без реагирования генерального прокурора.

Президент Владимир Зеленский обещал гражданам беспощадно бороться с коррупцией и показать результаты такой борьбы на деле, а не на словах, как некоторые ранее. Когда глава государства сделал мне предложение возглавить Офис генерального прокурора, он задал мне вопрос: готова ли я реально, а не виртуально бороться с коррупцией и сделать все возможное, чтобы удовлетворить запрос в обществе на справедливость?

Я просто не имею права подвести ожидания граждан Украины, президента и моих бывших коллег по работе в парламенте. И не подведу".

Ранее ошибочно указывалось, что в суд не направлено обвинительное заключение в отношении народного депутата Валерия Ищенко, однако речь идет о Ярославе Дубневиче.