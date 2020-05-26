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Венедиктова обвиняет САП в бездействии и обещает отреагировать

Вторник, 26 мая 2020, 14:36

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обвинила руководство и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей и пообещала реакцию со стороны Офиса генпрокурора.

Источник: заявление Венедиктовой

Прямая речь: "Изучение состояния организации расследования уголовных производств показало многочисленные нарушения и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей руководством и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В актуальных и резонансных процессах по 2, 3, а иногда 4 года назад сообщено о подозрении чиновникам, а следствие до сих пор не завершено, виновные к ответственности не привлечены, многомиллионные убытки не возмещены".

Детали: Генпрокурор отметила, что 24 марта на совместном совещании с руководителями НАБУ и САП согласовала меры по противодействию антикоррупционным правонарушением, но "прошло 2 месяца – а воз и ныне там".

Венедиктова привела несколько примеров. Среди них – дело самовольного захвата земли в Пуще Водице бывшим заместителем генпрокурора Ренатом Кузьминым.

Вопреки постановлению следственного судьи, САП не обеспечило принятие законного решения в отношении бывшего топ-руководителя правоохранительного органа по факту незаконного завладения земельным участком в рекреационной местности столицы.

В ноябре 2019 года расследование этого дела поручили детективам НАБУ. Прокуроры САП в течение 6 месяцев не обеспечили выполнение ни одного следственного и процессуального действия, хотя предыдущий орган досудебного расследования допросил более 100 человек и провел 30 судебных экспертиз.

В результате, упрекает Венедиктова, из-за нарушения разумных сроков производство закрыто, миллионные убытки государству не возмещены, земля общине Киева не возвращена, а подозреваемый избежал ответственности.

Генпрокурор отметила, что "этот позорный случай бездействия САП – не единичный".

Дополняется...

Темы: ВенедиктоваОфис генпрокурораАнтикоррупционная прокуратура


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