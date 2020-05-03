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Полиция расследует нападение на ромов в Киеве, ищет пострадавших

Воскресенье, 3 мая 2020, 20:16
Diana Butsko/Facebook

Полиция Киева начала уголовное производство по факту публикации в сети Интернет о неправомерных действиях в отношении ромов на улице Саперно-Слободской.

Источник: полиция Киева

Детали: В полиции отметили, что обнаружили публикацию во время мониторинга сети Интернет.

Правоохранители уже пообщались с автором публикации и получили соответствующие показания. Сейчас полицейские устанавливают самих пострадавших. К этой работе подключились и автор публикации, и волонтеры.

На основании собранных данных следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, объединенное с насилием) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Отмечается, что усилия правоохранителей направлены на установление лиц, причастных к совершению данного правонарушения и розыска пострадавших.

Полиция просит свидетелей инцидента и тех, кто владеет любой полезной для следствия информацией, обратиться в Голосеевское управление полиции для дачи показаний или звонить на спецлинию 102.

Что предшествовало: Ранее волонтер Вита Зиневич сообщила, что утром 29 апреля во Голосеевском районе столицы сожгли палатку ромов, а самих представителей ромской общины избили.

Украинская правда
Темы: расизмнападениеКиевполиция


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