Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция расследует нападение на ромов в Киеве, ищет пострадавших

Воскресенье, 3 мая 2020, 20:16
Полиция расследует нападение на ромов в Киеве, ищет пострадавших
Diana Butsko/Facebook

Полиция Киева начала уголовное производство по факту публикации в сети Интернет о неправомерных действиях в отношении ромов на улице Саперно-Слободской.

Источник: полиция Киева

Детали: В полиции отметили, что обнаружили публикацию во время мониторинга сети Интернет.

Правоохранители уже пообщались с автором публикации и получили соответствующие показания. Сейчас полицейские устанавливают самих пострадавших. К этой работе подключились и автор публикации, и волонтеры.

На основании собранных данных следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, объединенное с насилием) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Отмечается, что усилия правоохранителей направлены на установление лиц, причастных к совершению данного правонарушения и розыска пострадавших.

Полиция просит свидетелей инцидента и тех, кто владеет любой полезной для следствия информацией, обратиться в Голосеевское управление полиции для дачи показаний или звонить на спецлинию 102.

Что предшествовало: Ранее волонтер Вита Зиневич сообщила, что утром 29 апреля во Голосеевском районе столицы сожгли палатку ромов, а самих представителей ромской общины избили.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: расизмнападениеКиевполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
расизм
Главного тренера ПСЖ задержали по обвинению в расизме
Посол Румынии в Кении попал в расистский скандал: его отзывают
Орбан отверг обвинения в расизме от своей советницы, которая уволилась из-за его речи
Последние новости
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
Все новости...
Реклама: