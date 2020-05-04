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Франция не будет вводить карантин для тех, кто приехал из Шенгенской зоны

Понедельник, 4 мая 2020, 04:12
Франция не будет вводить карантин для тех, кто приехал из Шенгенской зоны

Франция не будет вводить 14-дневный карантин для людей, приехавших из Шенгенской зоны и Великобритании.

Источник: CNN со ссылкой на заявление Елисейского дворца

Детали: Изоляция будет необязательной для всех лиц, вернувшихся из указанных стран, независимо от гражданства.

Хотя в министерстве здравоохранения страны говорили о карантине для всех, кто приезжает во Францию ​​из-за границы или заморских территорий.

В то же время, будет касаться карантинные мероприятия туристов из США, не указывается.

Что предшествовало: Правительство Франции продлило чрезвычайное положение из-за коронавирус на два месяца в рамках комплекса мероприятий, которые будут предложены парламента во вторник.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастаньер заявил, что усилия по ограничению новых коронавирусных инфекций не позволят открыть церкви, мечети, синагоги и храмы.

Украинская правда

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Темы: Франциякарантин
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