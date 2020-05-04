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В Испании "нулевая фаза" отмены карантина: открыли магазины и парикмахерские

Понедельник, 4 мая 2020, 12:58
В Испании нулевая фаза отмены карантина: открыли магазины и парикмахерские

В Испании 4 мая началась так называемая "нулевая фаза" правительственного плана по постепенной отмене карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

По всей стране с сегодняшнего дня разрешается открывать небольшие магазины, а также парикмахерской по предварительной договоренности. Рестораны также восстанавливают работу, но продавать еду будут только на вынос.

Использование масок, которые закрывают нос и рот, является обязательным для всех пользователей автобусного, железнодорожного, воздушного и морского транспорта.

"Нулевая фаза" будет действовать на всей территории страны с исключением островов Ла Гомера, Эль-Эрро, Ла Грасиоза и Форментера, которые в этот понедельник сразу перешли к "фазе 1". Помимо вышеуказанных мероприятий там также разрешены встречи групп до 10 человек.

Премьер-министр Педро Санчес в среду будет просить парламент утвердить новое продолжение чрезвычайного положения, уже в четвертый раз. Для принятия решения требуется простое большинство голосов.

Напомним, в субботу испанцам впервые за семь недель разрешили заниматься спортом на улице на фоне ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса.

В минувшие выходные детям до 14 лет разрешили выходить на час в день под присмотром взрослых.

Как заявлял премьер Педро Санчес, его правительство ожидает, что Испания перейдет в "новой нормальности" в конце июня.

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Темы: ИспаниякарантинкоронавирусCovid-2019
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