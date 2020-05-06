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Правительство Британии готовит ослабление карантина в три этапа – СМИ

Среда, 6 мая 2020, 13:28

Британское правительство разработало трехэтапный план по ослаблению коронавірусних ограничений, впервые введенных в конце марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Правительство должно пересмотреть ограничения до 7 мая, но премьер-министр Борис Джонсон ясно дал понять, что он обеспокоен за возможную вторую волну роста смертельных случаев.

Первая фаза послаблений будет включать в себя открытие небольших магазинов и рабочих мест на открытом пространстве, вторая - открытие крупных торговых центров.

Пабы, рестораны, отели и развлекательные центры откроются одними из последних.

Как сообщалось, по итогам последних суток, Британия вышла на 1 место в Европе по числу погибших от эпидемии – более 29 400 человек.

Ранее Управление национальной статистики в Британии обнародовало данные, свидетельствующие о том, что страна зарегистрировала больше всего в Европе случаев смерти, связанных с коронавирусом. Их цифра существенно больше, чем данные Департамента за аналогичный период.

Темы: Великобританиякоронавирускарантин


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