Под Афинами возникли столкновения из-за массовой гулянки, несмотря на коронавирус

В ночь на среду в пригороде Афин произошли столкновения между полицией и несколькими сотнями молодых людей, которые собрались на вечеринку, несмотря на пандемию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Инцидент произошел в поселке Ая-Параскеви под Афинами. По данным полиции, около 400 молодых людей, которые собрались на месте и выпивали, увидев приезд полиции, начали бросать в них бутылки и камни.

Полицейские прибыли, чтобы приказать людям разойтись во избежание распространения коронавируса.

О задержании и арестах не сообщается.

В сообщении на Facebook мэр Ая-Параскеви рассказал, что молодежь собралась на площади в ответ на призыв в социальных сетях. Он призвал к правительственным мерам, чтобы защитить район от беззакония.

Он заявил, что "такие сборища - это бомбы для передачи коронавируса", и пообещал обсудить этот вопрос с премьер-министром. На этой площади уже много лет есть проблемы с торговлей наркотиками.