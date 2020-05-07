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В Германии второй день подряд растет число новых случаев коронавируса

Четверг, 7 мая 2020, 08:11

В Германии второй день подряд растет число новых случаев заражения коронавирусом, в то же время количество ежедневных смертей среди инфицированных снизилось.

Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

За последние сутки в Германии подтверждено 1284 новых случаев заболевания, тогда как вчера сообщалось о 947 случаев. Предыдущие два дня было около 680.

Общее количество инфицированных с начала эпидемии возросло до 166 091 человека.

Также сообщается, что количество умерших среди инфицированных в сутки составило 123, тогда как днем ​​ранее было 165 умерших. С начала эпидемии в целом умерли 7119 человек.

Напомним, федеральное правительство и земли в Германии договорились продолжить ограничения на социальные контакты до 5 июня, но со смягчениями.

Действительное до сих пор ограничения на торговлю на площади до 800 квадратных метров отменяется. Магазины обязаны принимать гигиенические меры и не допускать возникновения очередей.

В то же время решение по ослаблению мер, как и раньше, будет принимать власть федеральных земель - потому в местах вспышка инфекции могут действовать более строгие правила.

Темы: Германиякоронавирус


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