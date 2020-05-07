Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Германии второй день подряд растет число новых случаев коронавируса

Четверг, 7 мая 2020, 08:11

В Германии второй день подряд растет число новых случаев заражения коронавирусом, в то же время количество ежедневных смертей среди инфицированных снизилось.

Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

За последние сутки в Германии подтверждено 1284 новых случаев заболевания, тогда как вчера сообщалось о 947 случаев. Предыдущие два дня было около 680.

Общее количество инфицированных с начала эпидемии возросло до 166 091 человека.

Также сообщается, что количество умерших среди инфицированных в сутки составило 123, тогда как днем ​​ранее было 165 умерших. С начала эпидемии в целом умерли 7119 человек.

Напомним, федеральное правительство и земли в Германии договорились продолжить ограничения на социальные контакты до 5 июня, но со смягчениями.

Действительное до сих пор ограничения на торговлю на площади до 800 квадратных метров отменяется. Магазины обязаны принимать гигиенические меры и не допускать возникновения очередей.

В то же время решение по ослаблению мер, как и раньше, будет принимать власть федеральных земель - потому в местах вспышка инфекции могут действовать более строгие правила.

Темы: Германиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
Германия
Глава МИД Германии использовала неисправность самолета для телефонных переговоров
Германия собирается выдавать Украине по €5 млрд военной помощи ежегодно - министр
Министр финансов Германии поддерживает поставки ракет Taurus Украине
Последние новости
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
Все новости...
Реклама: