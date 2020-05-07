Грозы не помогли окончательно одолеть тление в Киевской и Житомирской областях

Несмотря на дождь и грозы в Украине, спасатели еще борются с тлением после пожаров в экосистемах Киевской и Житомирской областей.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в сводке за 7 утра 7 мая

Детали: В Киевской области силы лесных хозяйств Государственного агентства по управлению зоной отчуждения продолжают мероприятия по ликвидации отдельных очагов тления торфяников.

К тушению привлечены 49 человек и 28 единиц техники лесных хозяйств.

В Житомирской области 6 мая ликвидировали возгорание лесной подстилки вблизи с. Норинск Лугинского района.

По состоянию на утро подразделения ГСЧС помогают в ликвидации отдельных очагов тления торфяников в Олевском районе.

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 69 человек и 21 единица техники, из них от ГСЧС 43 человека личного состава и 17 единиц техники.

Площадь работ ГСЧС не уточняет.