Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нидерланды планируют открыть рестораны и бары, секс-клубы закрыты до сентября

Четверг, 7 мая 2020, 08:47

В Нидерландах с 11 мая начнется постепенный выход из карантина, с 1 июня возобновят работу рестораны, кафе и музеи, но секс-клубы будут закрыты до сентября.

Об этом заявил премьер-министр Марк Рютте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Рютте заявил, что правительство ослабляет ограничения "так быстро, как мы можем, но не быстрее, чем оправдано", добавив, что "осторожность сейчас лучше, чем сожалеть потом".

Две недели назад правительство объявило несколько деталей своего плана выхода, включая повторное открытие школ на следующей неделе. При условии, что случаи коронавируса останутся стабильными, меры будут сокращены следующим образом:

11 мая - парикмахеры, мастера по уходу за ногтями и другие подобные услуги могут открыться снова, при условии, что они работают по предварительной записи и заранее спрашивают клиентов, есть ли у них какие-либо симптомы. Можно снова заниматься бесконтактными видами спорта на открытом воздухе, такими как теннис и гольф, но соревнования по-прежнему запрещены.

1 июня - общественный транспорт будет работать по обычному расписанию, ношение маски в транспорте будет обязательным. Средние школы вновь откроются. Максимум 10 человек могут сидеть вместе за пределами бара. Рестораны, театры и кинотеатры могут открыть свои двери максимум для 30 человек, которые должны забронировать заранее и держаться на расстоянии 1,5 метра.

1 июля – разрешается открывать кемпинги и парки отдыха, в том числе общий душ и туалет. Рестораны, кинотеатры и театры могут вмещать до 100 человек.

1 сентября - все виды спорта, включая контактные виды спорта, и соревнования будут разрешены снова. Сауны, казино, кафе и кафе смогут открыться. Секс-работникам также будет разрешено возобновить работу.

Темы: Нидерландыкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
Нидерланды
Нидерланды присоединятся к инициативе G7 о "гарантиях безопасности" для Украины
Нидерланды выделят дополнительные 8 млн на военную поддержку Грузии, Молдовы и БиГ
Зеленский поговорил с Рютте: Зафиксировали, когда начнется обучение украинцев на F-16
Последние новости
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
Все новости...
Реклама: