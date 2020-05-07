Нидерланды планируют открыть рестораны и бары, секс-клубы закрыты до сентября

В Нидерландах с 11 мая начнется постепенный выход из карантина, с 1 июня возобновят работу рестораны, кафе и музеи, но секс-клубы будут закрыты до сентября.

Об этом заявил премьер-министр Марк Рютте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Рютте заявил, что правительство ослабляет ограничения "так быстро, как мы можем, но не быстрее, чем оправдано", добавив, что "осторожность сейчас лучше, чем сожалеть потом".

Две недели назад правительство объявило несколько деталей своего плана выхода, включая повторное открытие школ на следующей неделе. При условии, что случаи коронавируса останутся стабильными, меры будут сокращены следующим образом:

11 мая - парикмахеры, мастера по уходу за ногтями и другие подобные услуги могут открыться снова, при условии, что они работают по предварительной записи и заранее спрашивают клиентов, есть ли у них какие-либо симптомы. Можно снова заниматься бесконтактными видами спорта на открытом воздухе, такими как теннис и гольф, но соревнования по-прежнему запрещены.

1 июня - общественный транспорт будет работать по обычному расписанию, ношение маски в транспорте будет обязательным. Средние школы вновь откроются. Максимум 10 человек могут сидеть вместе за пределами бара. Рестораны, театры и кинотеатры могут открыть свои двери максимум для 30 человек, которые должны забронировать заранее и держаться на расстоянии 1,5 метра.

1 июля – разрешается открывать кемпинги и парки отдыха, в том числе общий душ и туалет. Рестораны, кинотеатры и театры могут вмещать до 100 человек.

1 сентября - все виды спорта, включая контактные виды спорта, и соревнования будут разрешены снова. Сауны, казино, кафе и кафе смогут открыться. Секс-работникам также будет разрешено возобновить работу.