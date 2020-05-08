Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Севастополе к 9 мая установили баннер со Сталиным

Пятница, 8 мая 2020, 07:52
В Севастополе к 9 мая установили баннер со Сталиным

В оккупированном Россией Севастополе к 9 мая вывесили баннер с портретом Сталина и установили инсталляции с датами "Великой Отечественной войны".

Источник: "Крым.Реалии"

Детали: Портрет Сталина, установленный по инициативе коммунистов, "украсили" словами "Это наша победа".

 
Крым.Реалии

Инсталляции разместили на центральных площадях города: надпись "9 мая" установили у Матросского клуба на площади Ушакова, а цифры "75" и "1941-1945" с другой стороны площади.

Также на площади Лазарева разместили "украшения" в виде дат, связанных с войной.

В отверстия всех инсталляции положили ветви сирени, что должно символизировать "сирень победы".

 
Крым.Реалии

Кроме того, оккупационные власти города обязали автоперевозчиков и руководителей госпредприятий разместить на транспорте праздничные наклейки.

Что предшествовало: В Севастополе к 9 мая проведут ряд мероприятий, несмотря на коронавирус. Планируется парад кораблей и авиации.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымСевастополь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

Все новости...
Крым
Россияне заявили, что на въезде в Крым застряли более 1300 авто
Зеленский о переговорах с Путиным после подхода ВСУ к Крыму: Логичная риторика
Аксенов говорит, якобы возле Керчи сбили крылатую ракету
Последние новости
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
Все новости...
Реклама: