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В Севастополе к 9 мая установили баннер со Сталиным

Пятница, 8 мая 2020, 07:52

В оккупированном Россией Севастополе к 9 мая вывесили баннер с портретом Сталина и установили инсталляции с датами "Великой Отечественной войны".

Источник: "Крым.Реалии"

Детали: Портрет Сталина, установленный по инициативе коммунистов, "украсили" словами "Это наша победа".

 
Крым.Реалии

Инсталляции разместили на центральных площадях города: надпись "9 мая" установили у Матросского клуба на площади Ушакова, а цифры "75" и "1941-1945" с другой стороны площади.

Также на площади Лазарева разместили "украшения" в виде дат, связанных с войной.

В отверстия всех инсталляции положили ветви сирени, что должно символизировать "сирень победы".

 
Крым.Реалии

Кроме того, оккупационные власти города обязали автоперевозчиков и руководителей госпредприятий разместить на транспорте праздничные наклейки.

Что предшествовало: В Севастополе к 9 мая проведут ряд мероприятий, несмотря на коронавирус. Планируется парад кораблей и авиации.

Украинская правда
Темы: КрымСевастополь


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