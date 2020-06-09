Впервые к работе ТКГ привлекли представителей ОРДЛО

9 июня впервые к работе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе привлекли представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Источник: Офис президента

Дословно: "Впервые за более чем пять лет к диалогу на площадке ТКГ в составе украинской делегации привлечены представители временно оккупированных Российской Федерацией районов Донецкой и Луганской областей Украины.

На сегодняшнем заседании Донбасс представляют известные журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть Донецк.

Луганскую область представляет юрист, председатель Международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан. Также для участия в работе ТКГ от отдельных районов Луганской области заявлено известного врача Константина Либстера".

Детали: Заседание ТКГ началось утром 9 июня в формате видеоконференции.

В офисе президента сообщают, что привлечение представителей ОРДЛО происходит для реализации положений комплекса мероприятий по выполнению Минских договоренностей относительно параметров политического урегулирования войны на Донбассе и изменений в законодательство.

Что предшествовало: 15 мая на встрече с послами G7 и главой представительства ЕС в Украине руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что на следующей встрече ТКГ Украина представит группу представителей ОРДЛО, в частности, из числа украинских граждан – внутренне перемещенных лиц, которые "могут представлять Донецкую и Луганскую области и положат конец монополии на представительство этих территорий со стороны непризнанных квазигосударственных образований".

Еще в декабре 2019 года Андрей Ермак говорил, что команда Владимира Зеленского будет продвигать идею о расширении или замене представителей ОРДЛО в составе Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

4 мая 2020 года, после неприятия идеи "Консультативного совета" с представителями Донбасса, Ермак заявил, что Киев не будет вести консультации с лицами с двойным гражданством, но готов согласовывать некоторые законы с представителями оккупированных территорий, которые остались гражданами Украины и не участвовали в вооруженных действиях.

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