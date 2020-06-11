На выборах разрешили голосовать людям без прописки

Центральная избирательная комиссия разрешила людям без зарегистрированного места жительства участвовать в голосовании на выборах.

Источник: сайт ЦИК

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Детали: Комиссия в четверг приняла соответствующее постановление. Согласно ему, для допуска к голосованию избирателю достаточно указать фактическое место проживания.

В ЦИК отметили, что в Украине таких граждан - более миллиона. Среди них - внутренне перемещенные лица, трудовые мигранты, бездомные, граждане, которым исполнилось 18 лет, а значит они получили право голоса, но по определенным причинам не имели возможности прописаться.

Напомним: На 25 октября в Украине запланированы местные выборы.