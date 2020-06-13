Главные новости пятницы и ночи: коронавирус у Зеленской, въезд иностранцев
У жены Зеленского обнаружили коронавирус, Кабмин открыл пункты пропуска в аэропортах и разрешил въезд иностранцам — актуальные новости 12 июня.
О первой леди
У жены президента Владимира Зеленского Елены лабораторно подтвердили коронавирус — глава государства и дети тоже прошли тестирование, их результаты отрицательные.
Первая леди заявила, что чувствует себя хорошо, но находится на амбулаторном лечении.
О въезде иностранцев
Правительство разрешило открыть пункты пропуска и контроля в аэропортах, а также разрешило въезд для иностранцев из стран, где нет значительного распространения COVID-19.
Граждане Украины с 15 июня смогут путешествовать в Албанию, США, Турцию и Британию.
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О других важных новостях
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"Дорогой Владимир Александрович, вы мне не враг. Я с вами не борюсь" — Порошенко отреагировал на интервью Зеленского и заявил, что его команда всегда готова подставить плечо власти.
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В Украине зафиксировано 29 753 случая заболевания коронавирусом — за сутки количество больных выросло на 683. В результате осложнений умерли 870 человек, 13 567 пациентов выздоровели.
В Днепре в пятницу за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков.
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