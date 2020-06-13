Главные новости пятницы и ночи: коронавирус у Зеленской, въезд иностранцев

У жены Зеленского обнаружили коронавирус, Кабмин открыл пункты пропуска в аэропортах и разрешил въезд иностранцам — актуальные новости 12 июня.

О первой леди

У жены президента Владимира Зеленского Елены лабораторно подтвердили коронавирус — глава государства и дети тоже прошли тестирование, их результаты отрицательные.

Первая леди заявила, что чувствует себя хорошо, но находится на амбулаторном лечении.

О въезде иностранцев

Правительство разрешило открыть пункты пропуска и контроля в аэропортах, а также разрешило въезд для иностранцев из стран, где нет значительного распространения COVID-19.

Граждане Украины с 15 июня смогут путешествовать в Албанию, США, Турцию и Британию.

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О других важных новостях

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