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Главные новости пятницы и ночи: коронавирус у Зеленской, въезд иностранцев

Суббота, 13 июня 2020, 08:00

У жены Зеленского обнаружили коронавирус, Кабмин открыл пункты пропуска в аэропортах и разрешил въезд иностранцам — актуальные новости 12 июня.

О первой леди

У жены президента Владимира Зеленского Елены лабораторно подтвердили коронавирус — глава государства и дети тоже прошли тестирование, их результаты отрицательные.

Первая леди заявила, что чувствует себя хорошо, но находится на амбулаторном лечении.

О въезде иностранцев

Правительство разрешило открыть пункты пропуска и контроля в аэропортах, а также разрешило въезд для иностранцев из стран, где нет значительного распространения COVID-19.

Граждане Украины с 15 июня смогут путешествовать в Албанию, США, Турцию и Британию.

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О других важных новостях

Украина стала членом Программы расширенных возможностей НАТО, но на членство в Альянсе это не влияет.

Кабмин утвердил список 129 районов в Украине, вместо 490 существующих.

"Дорогой Владимир Александрович, вы мне не враг. Я с вами не борюсь" — Порошенко отреагировал на интервью Зеленского и заявил, что его команда всегда готова подставить плечо власти.

Украина полностью получила $2,1 млрд первого транша от МВФ.

В Украине зафиксировано 29 753 случая заболевания коронавирусом — за сутки количество больных выросло на 683. В результате осложнений умерли 870 человек, 13 567 пациентов выздоровели. 

В Днепре в пятницу за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков.

Суд в отношении Сергея Стерненко завершил рассмотрение дела до утра 15 июня.

Украинская правда


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