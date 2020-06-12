Дело Стерненка: после столкновений суд заслушал прокурора, троих свидетелей и ушел на перерыв

Суд в отношении Сергея Стерненка завершил рассмотрение дела до утра 15 июня.

Источник: трансляция суда

Детали: Во время заседания в пятницу суд успел заслушать прокурора и троих свидетелей - депутатов, которые участвуют во временной следственной комиссии по нападениях на активистов. В частности, депутат Соломия Бобровская рассказала, что во время работы ВСК отметила политизацию дела Стерненка с приходом на должность генпрокурора Ирины Венедиктовой. По словам депутата, до ее назначения "не стоял вопрос вручения Стерненку подозрения за убийство".

Прокурор зачитал фабулу дела. По версии следствия, Стерненко сначала защищался от нападающих, а потом, когда те начали убегать, догнал одного из них и нанес смертельный удар ножом. Стерненко якобы сделал это "будучи возмущенным нападением" и "на почве внезапно возникшей неприязни".

Кроме того, следствие считает, что активист сам себе поранил руку, чтобы избежать наказания и имитировать самооборону.

Также правоохранители считают холодным оружием нож активиста. Хотя он сам это отрицает.

Стерненко во время заседания также обратил внимание на возможное несоответствие в словах прокурора и материалах дела. В частности, следствие утверждает, что активист постоянно держал нож в правой руке. А на одном из рисунков в материалах дела якобы указано нанесения ударов ножом в левой руке.

Во время заседания защита также заявлял отвод судьи и прокурору, однако их не удовлетворили.

По сути адвокаты Стерненка еще не выступали.

До этого под судом произошли столкновения между поддержкой активиста и правоохранителями. Люди пытались зайти внутрь, однако полиция и судебная охрана их не пускала. Тогда началась потасовка.

В конце концов, депутаты от партии "Голос" договорились с полицией о частичном допуске людей в суд, и столкновение удалось остановить.

Всего в поддержку Стерненка собралось около 250 человек.

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