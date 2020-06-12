Дело Стерненка: после столкновений суд заслушал прокурора, троих свидетелей и ушел на перерыв
Суд в отношении Сергея Стерненка завершил рассмотрение дела до утра 15 июня.
Источник: трансляция суда
Детали: Во время заседания в пятницу суд успел заслушать прокурора и троих свидетелей - депутатов, которые участвуют во временной следственной комиссии по нападениях на активистов. В частности, депутат Соломия Бобровская рассказала, что во время работы ВСК отметила политизацию дела Стерненка с приходом на должность генпрокурора Ирины Венедиктовой. По словам депутата, до ее назначения "не стоял вопрос вручения Стерненку подозрения за убийство".
Прокурор зачитал фабулу дела. По версии следствия, Стерненко сначала защищался от нападающих, а потом, когда те начали убегать, догнал одного из них и нанес смертельный удар ножом. Стерненко якобы сделал это "будучи возмущенным нападением" и "на почве внезапно возникшей неприязни".
Кроме того, следствие считает, что активист сам себе поранил руку, чтобы избежать наказания и имитировать самооборону.
Также правоохранители считают холодным оружием нож активиста. Хотя он сам это отрицает.
Стерненко во время заседания также обратил внимание на возможное несоответствие в словах прокурора и материалах дела. В частности, следствие утверждает, что активист постоянно держал нож в правой руке. А на одном из рисунков в материалах дела якобы указано нанесения ударов ножом в левой руке.
Во время заседания защита также заявлял отвод судьи и прокурору, однако их не удовлетворили.
По сути адвокаты Стерненка еще не выступали.
До этого под судом произошли столкновения между поддержкой активиста и правоохранителями. Люди пытались зайти внутрь, однако полиция и судебная охрана их не пускала. Тогда началась потасовка.
В конце концов, депутаты от партии "Голос" договорились с полицией о частичном допуске людей в суд, и столкновение удалось остановить.
Всего в поддержку Стерненка собралось около 250 человек.
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Предыстория:
- В 2018 году на экслидера одесского Сергея Стерненко было совершено три покушения, в ходе третьего, 24 мая погиб нападавший.
- Полиция расследует гибель нападавшего как умышленное убийство. Стерненко утверждает, что защищался.
- В начале апреля экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказал, что Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить Стерненко о подозрении. После этого Трепак ушел с должности.
- Впоследствии Венедиктова сказала, что подозрение Стерненко будет объявлено. Вопрос заключается лишь в квалификации: убийство или убийство при превышении пределов необходимой обороны.
- 6 мая в девяти городах Украины прошли акции в поддержку Стерненко.
- 14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ на 18 мая для "для участия в следственных и процессуальных действиях". Активист предполагал, что ему предъявят подозрение в убийстве, однако этого не случилось.
- 15 мая стало известно, что двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на экс-лидера местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, объявлено подозрениев хулиганстве, а 10 июня – что прокуратура закрыла производство против погибшего Кузнецова.
- Утром 11 июня к Стерненко пришли правоохранители с постановлением суда о принудительном приводе в СБУ.
- В тот же день ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве.
- Правоохранители просят суд отправили Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест.