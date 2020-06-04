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Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

Четверг, 4 июня 2020, 14:43

Печерский районный суд города Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Украины Петра Порошенко для допроса в качестве свидетеля.

Источник: прес-служба ДБР

Дословно: "4 июня 2020 Печерский районный суд города Киева принял решение о принудительном приводе Порошенко П.А. для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников".

Детали: Допрос должен состояться в 11:00 10 июня в помещении Государственного бюро расследований.

Предыстория:

  • 22 мая Порошенко вызывали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через границу 43 картин всемирно известных художников на 11 часов 26 мая.
  • Вместо допроса Порошенко во вторник открыл выставку картин, которые фигурируют в производстве, в музее Гончара.
  • Сообщалось, что представители ГБР приехали во вторник в музей Гончара, где вручили повестку о повторном вызове на допрос пятого президента Петра Порошенко его жене Марине, однако адвокат Порошенко эту информацию отрицает.
  • Позже директор музея Ивана Гончара заявил, что сотрудники ГБР не предоставили соответствующего решения суда и ворвались в музей, взломав дверь.
  • В Государственном бюро расследований заверили, что не применяли "какие-либо меры физического воздействия" у музея Ивана Гончара 26 мая.
  • Позже Музей Ивана Гончара сообщил, что Государственное бюро расследований арестовало частную коллекцию картин семьи пятого президента Петра Порошенко.

Украинская правда
Темы: Порошенкосуддопрос


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