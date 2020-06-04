Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

Печерский районный суд города Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Украины Петра Порошенко для допроса в качестве свидетеля.

Источник: прес-служба ДБР

Дословно: "4 июня 2020 Печерский районный суд города Киева принял решение о принудительном приводе Порошенко П.А. для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников".

Детали: Допрос должен состояться в 11:00 10 июня в помещении Государственного бюро расследований.

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