У Порошенко отреагировали на "принудительный допрос" в ГБР
Адвокат пятого президента Украины Игорь Головань заявил, что решение Печерского суда о принудительном приводе Петра Порошенко в ГБР незаконное, поскольку судебное заседание состоялось без его клиента.
Источник: Facebook-страница адвоката, комментарий Голованя "Украинской правде"
Дословно: "Согласно статье 482-2 УПК Украины, подобные ходатайства должны рассматриваться при обязательном участии народного депутата.
Петра Порошенко о судебном заседании не информировали и к участию в нем не приглашали.
Ни Печерский суд, ни Генеральный прокурор, ни следователи ГБР о требовании законов не беспокоятся".
Детали: По словам адвоката, такое решение относительно Порошенко принимают не впервые.
Головань сообщил УП, что защите и Порошенко до сих пор не дали решения суда для ознакомления. Адвокат отметил, что в Порошенко не будут говорить, придет ли бывший президент на допрос, пока не увидят постановления Печерского суда, которое им обещали предоставить 5 июня.
По словам защитника Порошенко, служащие ГБР "вышли за берега".
Что было раньше: Печерский районный суд города Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Украины Петра Порошенко для допроса в качестве свидетеля.
Допрос должен состояться в 11:00 10 июня в помещении Государственного бюро расследований.
Предыстория:
- 22 мая Порошенко вызывали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через границу 43 картин всемирно известных художников на 11 часов 26 мая.
- Вместо допроса Порошенко во вторник открыл выставку картин, которые фигурируют в производстве, в музее Гончара.
- Сообщалось, что представители ГБР приехали во вторник в музей Гончара, где вручили повестку о повторном вызове на допрос пятого президента Петра Порошенко его жене Марине, однако адвокат Порошенко эту информацию отрицает.
- Позже директор музея Ивана Гончара заявил, что сотрудники ГБР не предоставили соответствующего решения суда и ворвались в музей, взломав дверь.
- В Государственном бюро расследований заверили, что не применяли "какие-либо меры физического воздействия" у музея Ивана Гончара 26 мая.
- Позже Музей Ивана Гончара сообщил, что Государственное бюро расследований арестовало частную коллекцию картин семьи пятого президента Петра Порошенко.