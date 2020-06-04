У Порошенко отреагировали на "принудительный допрос" в ГБР

Адвокат пятого президента Украины Игорь Головань заявил, что решение Печерского суда о принудительном приводе Петра Порошенко в ГБР незаконное, поскольку судебное заседание состоялось без его клиента.

Источник: Facebook-страница адвоката, комментарий Голованя "Украинской правде"

Дословно: "Согласно статье 482-2 УПК Украины, подобные ходатайства должны рассматриваться при обязательном участии народного депутата.

Петра Порошенко о судебном заседании не информировали и к участию в нем не приглашали.

Ни Печерский суд, ни Генеральный прокурор, ни следователи ГБР о требовании законов не беспокоятся".

Детали: По словам адвоката, такое решение относительно Порошенко принимают не впервые.

Головань сообщил УП, что защите и Порошенко до сих пор не дали решения суда для ознакомления. Адвокат отметил, что в Порошенко не будут говорить, придет ли бывший президент на допрос, пока не увидят постановления Печерского суда, которое им обещали предоставить 5 июня.

По словам защитника Порошенко, служащие ГБР "вышли за берега".

Что было раньше: Печерский районный суд города Киева принял решение о принудительном приводе пятого президента Украины Петра Порошенко для допроса в качестве свидетеля.

Допрос должен состояться в 11:00 10 июня в помещении Государственного бюро расследований.

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